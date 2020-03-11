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12 марта 2020 г.

В Оренбурге будут судить парня, который подсадил подростка на наркотики

В результате употребления наркотиков состояние здоровья подростка ухудшилось, он был госпитализирован в наркологический диспансер

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Прокуратура Ленинского района г. Оренбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего горожанина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия).

В ноябре 2019 года обвиняемый, находясь в компании друзей, склонил несовершеннолетнего парня к потреблению наркотических средств. В результате употребления наркотиков состояние здоровья подростка ухудшилось, он был госпитализирован в наркологический диспансер, где впоследствии долгое время проходил лечение.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Оренбурга для рассмотрения по существу.

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