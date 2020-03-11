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12 марта 2020 г.

Директора «Первомайский лесхоз» дисквалифицировали на 1 год

Руководитель лесхоза допустил несвоевременную выплату зарплаты 5 работникам организации.

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Прокуратура Первомайского района по результатам проведенной проверки возбудила в отношении директора ГУП Оренбургской области «Первомайский лесхоз» административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

В ходе проверки установлено, что в ноябре 2019 года руководитель предприятия допустил несвоевременную выплату зарплаты 5 работникам организации.

Ранее, в январе и феврале 2019 года, по инициативе прокуратуры он уже привлекался к административной ответственности в виде штрафов по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за аналогичные правонарушения.
Нарушенные права работников прокуратура защитила в судебном порядке.

Повторная проверка на предприятии показала, что должных выводов для себя руководитель лесхоза не сделал и вновь допустил нарушение прав трудящихся. За совершенное правонарушение мировой судья дисквалифицировал работодателя на 1 год.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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