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12 марта 2020 г.

Жительница Оренбурга пыталась обмануть страховую на 135 тысяч

Оренбурженка случайно обварилась кипятком в бане, получив ожоги головы, туловища и конечностей

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В производство Оренбургского областного суда поступила апелляционная жалоба жительницы областного центра, не согласной с решением суда первой инстанции о взыскании с нее суммы неосновательного обогащения в размере 135 000 рублей.

Поводом для судебного разбирательства стали события сентября 2016 года, когда оренбурженка случайно обварилась кипятком в бане, получив ожоги головы, туловища и конечностей. На момент произошедшего жизнь и здоровье женщины были застрахованы по договору страхования от несчастных случаев и болезней.

В связи с наступлением страхового случая, страховая компания, с которой у нее был заключен договор, выплатила ей возмещение в размере 135 000 рублей.

Спустя некоторое время в отношении оренбурженки возбудили уголовное дело. Приговором суда установлено, что женщина предоставила в страховую компанию заведомо ложные и недостоверные сведения о получении травм в виде термического ожога различных стадий с целью приобретения права на страховую выплату.

Для возврата денежных средств страховая компания была вынуждена обратиться за судебной защитой.

Решением Оренбургского районного суда Оренбургской области исковые требования страховой компании к оренбурженке были удовлетворены частично. С женщины взыскана в качестве неосновательного обогащения сумма в размере 135 000 рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 3 900 рублей.

Посчитав, решение суда первой инстанции несправедливым, ответчик подала апелляционную жалобу.
Рассмотрение апелляционной жалобы по делу состоится 18 марта 2020 года в 14 часов 45 минут.

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