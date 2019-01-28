В селе Плешаново задержан мужчина, который хранил в своем гараже более 400 грамм конопли.

Накануне, оперативники районной полиции, при проведении обследования гаража 46-летнего ранее судимого мужчины обнаружили и изъяли растительную массу зеленого цвета, схожую с растением конопли. Экспертиза показала, что данное вещество является каннабисом (марихуаной), общей массой 411,91 гр.

Следователем следственной группы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.