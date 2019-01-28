25 января, в День российского студенчества, в Оренбургском государственном университете состоялось объединенное заседание Ученого совета университета и ученых советов факультетов и институтов.

По традиции оно проходило в торжественной обстановке в зале Студенческого центра ОГУ – ДК «Россия». С докладом «Стратегия развития многопрофильного университета: итоги и приоритеты» выступила ректор ОГУ Жанна Ермакова.

Поздравив собравшихся, Жанна Анатольевна заметила, что праздник всегда приобретает особую торжественность, когда на нем присутствуют гости, и представила коллег и друзей, приехавших на торжества из других городов России и разных стран: директора Института экономики УрО РАН Юлию Лаврикову, делегации Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог во главе с ректором Алимджоном Рискуловым, Политехнического университета Сантарен из Португалии и делегацию Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави из г. Туркестана Республики Казахстан.

Подводя итоги года, ректор сообщила об успехах Оренбургского государственного университета. Впервые оренбургский вуз представлен в одном из самых престижных мировых рейтингов университетов – QS, составляемого британской консалтинговой компанией «QuacquarelliSymonds». По его итогам ОГУ вошел в число 400 лучших вузов стран БРИКС и 300 лучших университетов стран развивающейся Европы и Средней Азии. В рейтинге Webometrics – занял 66-ю позицию среди более чем 1000 вузов России. Также ОГУ – в числе 100 лучших университетов России в Национальном рейтинге «Интерфакса».

Жанна Ермакова рассказала о задачах, стоящих перед сотрудниками университета. Одна из главных – дальнейшее развитие научной работы и выведение ее на качественно новый уровень – связана с необходимостью активизации ресурсного потенциала: расширением участия ученых в конкурсах РНФ, РФФИ, существенным повышением их публикационной активности; использованием результатов научно-исследовательской деятельности в разработке и реализации новых образовательных программ; повышением уровня интеграции научной деятельности с работодателями, государственными органами, научными организациями, зарубежными вузами; поддержкой научно-технического предпринимательства в рамках деятельности Инжинирингового центра и продвижением его на позиции стратегического партнера для промышленных предприятий региона.

– Мы и дальше будем делать все, чтобы они были реализованы, – выразила уверенность Жанна Ермакова. – Для этого у нас имеется достаточный потенциал, и мы сможем эффективно выполнять мероприятия двух важнейших национальных проектов – «Образование» и «Наука».

Поздравить преподавателей пришла исполняющая обязанности министра образования Оренбургской области Галина Сафонова. Она отметила, что ОГУ — самое яркое высшее учебное заведение на территории Оренбургской области и в университете многое делается для подготовки одаренных школьников к олимпиадам. В результате они достигают больших успехов не только на региональном, но и на всероссийском уровнях. По ее мнению, в Год волонтера студенты ОГУ были сами активными на всех мероприятиях, проводимых в областном центре. Кроме того, в 2018 году на базе вуза был организованситуационный центр для наблюдения за проведением ЕГЭ, и его работа была высоко оценена Рособрнадзором. По итогам прошлого года Оренбургская область по организации ЕГЭ находится на 4-м месте среди всех регионов России и на 1-м среди тех, в которых сельское население составляет 70 процентов.

— Вовлекая студентов и школьников в сферу своих научных интересов, вы учите их мыслить, рождать новые идеи, – обратилась она к преподавателям. — Хотелось бы пожелать, чтобы у вас появились научные проблемы, такие проблемы, которые заставили бы гореть ваши глаза и учащенно биться сердце. Тепла и добра!

Проректор ОГУ по экономике и стратегическому развитию Светлана Панкова присоединилась к поздравлениям и объявила о церемонии награждения.

Почетными грамотами министерства образования Оренбургской области были награждены заведующий кафедрой менеджмента Игорь Коробейников и заведующий кафедрой геометрии и компьютерных наук Александр Шухман, Почетной грамотой министерства культуры и внешних связей Оренбургской области – начальник отдела развития международного сотрудничества и образования ОГУ Людмила Докашенко. Деканам, преподавателям и сотрудникам были вручены благодарности председателя Законодательного собрания Оренбургской области, главы города Оренбурга, благодарственные письма министерства физической культуры, спорта и туризма, а также министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.

За плодотворную педагогическую, научную и методическую работу, достигнутые успехи в образовательной деятельности, высокие показатели в труде и учебе 20 работникам головного вуза, филиалов и колледжей ОГУ присвоено почетное звание «Ветеран Оренбургского государственного университета».

Победителями ежегодного конкурса «Лучшая группа ОГУ» в этом году стали одновременно пять академических групп архитектурно-строительного факультета, химико-биологического и финансово-экономического факультета ОГУ, Кумертауского филиала ОГУ и Бузулукского колледжа промышленности и транспорта ОГУ. Также были объявлены победители конкурсов, учрежденных в университетом в этом году: «Лучший студенческий совет» (им признан студсоветфакультета гуманитарных и социальных наук, председатель Оксана Гукасян), «Лучшее профсоюзное бюро» (им стало профсоюзное бюро факультета прикладной биотехнологии и инженерии, возглавляет его Константин Хаджиев) и «Лучший студенческий отряд» (в лидерах – педагогический отряд «Константа», командир Динара Гараева).

На объединенном ученом совете по традиции были вручены грамоты и кубки победителям спартакиады преподавателей и сотрудников Оренбургского госуниверситета «Бодрость и здоровье — 2019». В этом году победу одержали преподаватели и сотрудники Университетского колледжа ОГУ, второе место заняла команда геолого-географического факультета и третье — транспортного факультета ОГУ.

После торжественного заседания ученого совета состоялся большой праздничный концерт, во время которого многочисленные гости праздника продолжили свои поздравления университету.