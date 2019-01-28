25 января в Оренбургском государственном университете праздничным концертом завершились торжественные мероприятия в честь главного праздника российского студенчества – Татьянина дня.

В зале Студенческого центра ОГУ – ДК «Россия» погас свет и зазвучала трогательная песня: «Татьянин день – летят снежинки…». Огромные светящиеся посланницы зимы сначала появились на сцене, а затем в зрительном зале. Ликованием встретили студенты и преподаватели слова ведущих: «Живи и здравствуй ОГУ! С днем рождения, Оренбургский государственный университет!».

На сцену под аплодисменты выходят ректор университета Жанна Ермакова и вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов.

– Мы работаем, творим и строим новые планы! В этом году нами многое сделано, уверена, что 2019 год также пройдет успешно, – обратилась к коллегам и студентам ректор.

– Сегодня сказочный день. Вспоминаются слова песни «Была зима, мела метель… Татьянин день», – выразил доминирующее в зале настроение вице-губернатор.

Павел Самсонов от имени губернатора и правительства Оренбургской области поздравил коллектив университета с Днем российского студенчества и заявил, что без ОГУ история Оренбургской области была бы не настолько интересной, как сейчас. Камерный хор ОГУ исполнил «Гаудеамус» – гимн студентов, придав мероприятию особую торжественность.

Один за другим высокопоставленные гости поднимались на сцену и поздравляли с праздником преподавателей и студентов. Первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Андрей Шевченко в своем выступлении отметил, что вскоре молодым людям предстоит решать задачи, стоящие перед городом, областью и страной.

– Мне не повезло, я не учился в ОГУ. Но мне повезло: я был студентом, – сказал политик. – Мы тоже были молодые и дерзкие, тоже мечтали. Надеемся, что у вашего поколения получится больше, чем у нас.

Андрей Шевченко вручил благодарности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Даниилу Добрину (финансово-экономический факультет) и Дмитрию Бурасову (транспортный факультет) и подарил красивый букет цветов ректору.

Секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Оренбургской области Олег Димов рассказал, что его многое связывает с ОГУ: он защищал здесь диссертацию, а сейчас возглавляет на одном из факультетов государственную экзаменационную комиссию.

– Именно молодежи предстоит стать локомотивом того нового, что необходимо для процветания сильного и мощного государства — России, — заявил он.

Олег Димов рассказал, что студенты ОГУ активно предлагают различные социальные проекты, которые способствуют укреплению гражданской общности и вручил благодарности от «Единой России» Маргарите Бахмат (факультет филологии и журналистики), Анастасии Тимчук (архитектурно-строительный факультет), Екатерине Карабута (геолого-географический факультет).

Он отметил председателя студенческого совета ОГУ Анастасию Тимчук, которая презентовала свой проект председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, и передал ей благодарственное письмо сопредседателя центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Сергея Боярского.

Уже много лет на все важные для ОГУ события приходит бывший студент университета Дмитрий Кулагин, и этот праздник не стал исключением.

– Начну как обычно: здравствуй, моя студенческая юность! Здравствуй, мой родной политехнический институт! – произнес он, выйдя на сцену. – В этот день не хочется говорить о производственных показателях, а хочется каламбурить. – И тут же пошутил, – все выступающие до меня не учились в ОГУ, а я учился. И моя жизнь удалась. Я поздравлял вас как председатель Законодательного собрания, как вице-губернатор, как председатель избиркома, а вот как глава города – в первый раз.

Мэр города Оренбурга, избранный на этот пост меньше месяца назад, рассказал, что вуз дал ему все: жену, друзей, серьезный подход к делу, радость жизни и уважительное отношение к людям. ОГУ, по его мнению, это знак качества, и есть все основания гордиться, если ты его студент.

Еще глава города признался, что в эту зиму у него изменилось восприятие падающего снега, которому был посвящен художественный номер и о котором упоминали выступающие. И пообещал, что службы города постараются очистить от него основные магистрали, чтобы после концерта все добрались до дома с тем же праздничным настроением, что и сейчас.

Благодарностью главы города были награждены проректор по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству Петр Обидченко, старший преподаватель факультета математики и информационных технологий Валентина Садова, директор ДЮТ «Прогресс» Ольга Учкина. Дмитрий Кулагин также поздравил всех Татьян с именинами.

Творческие коллективы центра, как всегда, подготовили зрелищные красочные номера со множеством световых эффектов. Вот уже на сцене и в зале – прекрасные бабочки, символ весны и скорого пробуждения природы.

А сюрпризом для зрителей стал «интернациональный блок» концерта. Ведущий рассказал, что вместе с коллективом ОГУ празднуют День российского студенчества и 23-летие основания университета как классического представители вузов-партнеров из Республики Узбекистан, Португалии, Республики Казахстан. Кроме того, уже второй раз зарубежные гости сами участвуют в концерте! Если в прошлом году это были артисты театра «Боттян» (Япония), то в нынешнем – ансамбль «Би-Султан» Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави (г. Туркестан, Республика Казахстан).

Девушки в красивых национальных костюмах и шапках борик, увенчанных перьями, с гибкими станами и выразительными руками, исполнили очень женственный казахский танец. Их сменили артисты заслуженного коллектива народного творчества России «Жемчужинка» со своей уже известной во многих городах России и других странах «Калинкой». В разухабистый танец с акробатическими элементами неожиданно включились танцовщицы из Казахстана. Зал взорвался аплодисментами!

Артисты еще долго радовали зрителей профессиональными выступлениями: и вокальными, и танцевальными, и цирковыми. А в завершение концерта, на котором летали снежинки и бабочки, артисты вышли на сцену с сердечками — признанием в любви к своей альма-матер.