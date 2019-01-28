25 января в Оренбургском государственном университете праздничным концертом завершились торжественные мероприятия в честь главного праздника российского студенчества – Татьянина дня.

В зале Студенческого центра ОГУ – ДК «Россия» погас свет и зазвучала трогательная песня: «Татьянин день – летят снежинки…». Огромные светящиеся посланницы зимы сначала появились на сцене, а затем в зрительном зале. Ликованием встретили студенты и преподаватели слова ведущих: «Живи и здравствуй ОГУ! С днем рождения, Оренбургский государственный университет!».

На сцену под аплодисменты выходят ректор университета Жанна Ермакова и вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов.

– Мы работаем, творим и строим новые планы! В этом году нами многое сделано, уверена, что 2019 год также пройдет успешно, – обратилась к коллегам и студентам ректор.

– Сегодня сказочный день. Вспоминаются слова песни «Была зима, мела метель… Татьянин день», – выразил доминирующее в зале настроение вице-губернатор.

Павел Самсонов от имени губернатора и правительства Оренбургской области поздравил коллектив университета с Днем российского студенчества и заявил, что без ОГУ история Оренбургской области была бы не настолько интересной, как сейчас. Камерный хор ОГУ исполнил «Гаудеамус» – гимн студентов, придав мероприятию особую торжественность.

Один за другим высокопоставленные гости поднимались на сцену и поздравляли с праздником преподавателей и студентов. Первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Андрей Шевченко в своем выступлении отметил, что вскоре молодым людям предстоит решать задачи, стоящие перед городом, областью и страной.

– Мне не повезло, я не учился в ОГУ. Но мне повезло: я был студентом, – сказал политик. – Мы тоже были молодые и дерзкие, тоже мечтали. Надеемся, что у вашего поколения получится больше, чем у нас.

Андрей Шевченко вручил благодарности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Даниилу Добрину (финансово-экономический факультет) и Дмитрию Бурасову (транспортный факультет) и подарил красивый букет цветов ректору.

Секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Оренбургской области Олег Димов рассказал, что его многое связывает с ОГУ: он защищал здесь диссертацию, а сейчас возглавляет на одном из факультетов государственную экзаменационную комиссию.

– Именно молодежи предстоит стать локомотивом того нового, что необходимо для процветания сильного и мощного государства — России, — заявил он.

Олег Димов рассказал, что студенты ОГУ активно предлагают различные социальные проекты, которые способствуют укреплению гражданской общности и вручил благодарности от «Единой России» Маргарите Бахмат (факультет филологии и журналистики), Анастасии Тимчук (архитектурно-строительный факультет), Екатерине Карабута (геолого-географический факультет).

Он отметил председателя студенческого совета ОГУ Анастасию Тимчук, которая презентовала свой проект председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, и передал ей благодарственное письмо сопредседателя центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Сергея Боярского.

Дмитрий Кулагин
Дмитрий Кулагин

Уже много лет на все важные для ОГУ события приходит бывший студент университета Дмитрий Кулагин, и этот праздник не стал исключением.

– Начну как обычно: здравствуй, моя студенческая юность! Здравствуй, мой родной политехнический институт! – произнес он, выйдя на сцену. – В этот день не хочется говорить о производственных показателях, а хочется каламбурить. – И тут же пошутил, – все выступающие до меня не учились в ОГУ, а я учился. И моя жизнь удалась. Я поздравлял вас как председатель Законодательного собрания, как вице-губернатор, как председатель избиркома, а вот как глава города – в первый раз.

Мэр города Оренбурга, избранный на этот пост меньше месяца назад, рассказал, что вуз дал ему все: жену, друзей, серьезный подход к делу, радость жизни и уважительное отношение к людям. ОГУ, по его мнению, это знак качества, и есть все основания гордиться, если ты его студент.

Еще глава города признался, что в эту зиму у него изменилось восприятие падающего снега, которому был посвящен художественный номер и о котором упоминали выступающие. И пообещал, что службы города постараются очистить от него основные магистрали, чтобы после концерта все добрались до дома с тем же праздничным настроением, что и сейчас.

Благодарностью главы города были награждены проректор по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству Петр Обидченко, старший преподаватель факультета математики и информационных технологий Валентина Садова, директор ДЮТ «Прогресс» Ольга Учкина. Дмитрий Кулагин также поздравил всех Татьян с именинами.

Творческие коллективы центра, как всегда, подготовили зрелищные красочные номера со множеством световых эффектов. Вот уже на сцене и в зале – прекрасные бабочки, символ весны и скорого пробуждения природы.

А сюрпризом для зрителей стал «интернациональный блок» концерта. Ведущий рассказал, что вместе с коллективом ОГУ празднуют День российского студенчества и 23-летие основания университета как классического представители вузов-партнеров из Республики Узбекистан, Португалии, Республики Казахстан. Кроме того, уже второй раз зарубежные гости сами участвуют в концерте! Если в прошлом году это были артисты театра «Боттян» (Япония), то в нынешнем – ансамбль «Би-Султан» Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави (г. Туркестан, Республика Казахстан).

Девушки в красивых национальных костюмах и шапках борик, увенчанных перьями, с гибкими станами и выразительными руками, исполнили очень женственный казахский танец. Их сменили артисты заслуженного коллектива народного творчества России «Жемчужинка» со своей уже известной во многих городах России и других странах «Калинкой». В разухабистый танец с акробатическими элементами неожиданно включились танцовщицы из Казахстана. Зал взорвался аплодисментами!

Артисты еще долго радовали зрителей профессиональными выступлениями: и вокальными, и танцевальными, и цирковыми. А в завершение концерта, на котором летали снежинки и бабочки, артисты вышли на сцену с сердечками — признанием в любви к своей альма-матер.

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