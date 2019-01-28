Льгота доступна с начала 2019 г. для тех, кто подает документы в регистрирующий орган через многофункциональные центры «Мои Документы», а также в электронном виде через портал госуслуг и сайт ФНС России.

В других случаях представления документов в регистрирующий орган размер государственной пошлины остался прежним: 4000 рублей за регистрацию юридического лица, 800 рублей за внесение изменений в устав и ликвидацию; 800 рублей за регистрацию индивидуального предпринимателя и 160 рублей за прекращение его деятельности.

Развитие многофункциональных центров позволило значительно сократить сроки и упростить процесс прохождения административных процедур. Благодаря внесению изменений в Налоговый кодекс предприниматели получили возможность не только быстро и удобно, а еще и бесплатно зарегистрировать через МФЦ свое дело.

Справочно: Сегодня на территории Оренбургской области функционируют 43 многофункциональных центра «Мои Документы», 369 удаленных рабочих мест в сельских поселениях, всего — 884 окна обслуживания. В МФЦ для физических и юридических лиц доступно более 220 видов наиболее востребованных услуг по принципу «одного окна». Это услуги Росреестра и Кадастровой палаты, Налоговой службы, МВД, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, иные услуги.