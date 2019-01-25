Дикая конопля не дефицит в Оренбурге, можно нарвать в любом дворе. Однако это преследуется по закону, причем довольно сурово. Так в Оренбурге были получили сроки очередные подростки, которые нарвали конопли и хранили при себе. Суд признал их виновным, сообщает СК РФ

Все началось в один из жарких июльских вечеров 2018 года. Двое 17-летних мальчиков отправились на улицу Волгоградскую, где в изобилии росла конопля. Молодые люди собрали «урожай» и сложили в свой рюкзак. По дороге домой их остановили полицейские, и обнаружили пакет с каннабисом. Вес травы в высушенном виде составил 280 грамм. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ребята признали свою вину и раскаялись. Суд, который состоялся накануне, не стал выносить слишком суровое наказание, а ограничился одним годом лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год. Отметим, что ребятам грозило более суровое наказание. По закону их могли дать от 3 до 10 со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.