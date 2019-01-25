В ночное время с 24 на 25 января на очистке улиц от снега в Южном округе было задействовано 57 единиц спецтехники. В день 25 января будут работать 48 единиц техники и 77 человек.

В ночное время с 24 на 25 января на очистке улиц от снега в Северном округе было задействовано 29 единиц спецтехники. В день 25 января будут работать 31 единица техники и 56 человек.

В округах ведутся работы по посыпке дорог песко-соляной смесью, расширению обочин, очистке заездных карманов и подходов к остановочным павильонам. За минувшие сутки с территории города вывезено около 3800 м³ снега.

По информации УЖКХ администрации города Оренбурга на 09.00, на дворовых территориях многоквартирных домов на очистку территории утром 25 января вышли работать 483 дворника. В день 25 января планируется задействовать 1050 дворников и 76 единиц техники.