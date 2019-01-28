Студент года — такого звания удостоены 36 молодых людей, обучающихся в Оренбургском государственном университете. Это почти треть всех лауреатов конкурса.

25 января в городской администрации состоялась церемония награждения лучших студентов, наиболее ярко проявивших себя в течение года в 4 номинациях: «За успехи в научной деятельности», «За успехи в общественной деятельности», «За успехи в спорте», «За успехи в творчестве». Лауреатами стали 150 молодых оренбуржцев из 23 высших и средних профессиональных образовательных организаций. Всего же в этом году в конкурсе приняли участие более 300 студентов.

Почти треть лучших из лучших учится в Оренбургском государственном университете. Среди них Сергей Гуньков, студент Аэрокосмического института ОГУ. В прошлом году он получил грант на разработку программного обеспечения для построения карты потока создания ценности на промышленных предприятиях, которая может служить универсальным инструментом оценки производственных потерь при определенных условиях работы предприятия. А магистрант физического факультета Виктор Налбандян достойно представил свой проект на VII Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации», проходившем в Сколково, где предложил создать на базе вуза лабораторию по производству прототипов устройств микроэлектроники и биомедицинских сенсоров с помощью технологии наноструктурирования и модификации поверхностей. Оба студента получили звание лучшего в номинации «За успехи в научной деятельности». Всего же в ней было отмечено 13 молодых инноваторов Оренбургского госуниверситета.

В номинации «За успехи в творчестве» одним из лауреатов стала Екатерина Иноземцева, студентка архитектурно-строительного факультета, активная участница второй архитектурной сессии, которая проходила в прошлом году на базе Оренбургского госуниверситета и была посвящена новым подходам в проектировании общественных пространств. Всего же в этой номинации трое студентов ОГУ оказались лучшими.

Даниил Добрин, студент финансово-экономического факультета – знаменитость не только университетского масштаба: ведущий праздничных торжеств, конкурсов и концертов на площадках города и области, а теперь и студент года в номинации «За успехи в общественной деятельности». А вот Павла Юртаева хорошо знают те, кому нужна помощь. На юридическом факультете он руководит волонтерским движением «Твори Добро». Вместе с единомышленниками они регулярно общаются с теми, кому особенно нужна поддержка. Всего же в этой номинации лучшими стали 10 студентов Оренбургского государственного университета.

Спортивные достижения — то чем особенно гордятся в ОГУ. Быть не только умным, но и физически крепким, достойно защищать честь университета на соревнованиях различного уровня всегда почетно. Студент года Валерий Короткий не только хорошо учится на химико-биологическом факультете вуза, он — обладатель золотого знака ГТО и кандидат в мастера спорта по восточному боевому единоборству кобудо. Всего же 5 студентов ОГУ стали лауреатами в номинации «За успехи в спорте».

Приветствуя лучших из лучших, мэр города Дмитрий Кулагин отметил, что главная задача студентов – учеба, но в ней обязательно должны присутствовать и КВН, и студенческие отряды, и обширная общественная жизнь.

— Я по-хорошему завидую вам! Студенческая жизнь многогранна и интересна. Мы горды тем, что в Оренбурге так много талантливых, ярких, умных, творческих молодых людей! Ваши пытливые умы, горящие глаза и умелые руки очень нужны нашему городу. С праздником, дорогое студенчество! — отметил глава города.

Всем лауреатам конкурса вручены памятные знаки, медали и удостоверения.