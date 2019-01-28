28 января из-за сильного снега временно закрыт участок трассы Р-239 на границе Оренбургской области и Казахстана, сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье.

С 14:15 на участке км 8+000 – км 160+000 автомобильной дороги Р-239 Казань – Оренбург – Соль-Илецк – Акбулак – граница с Республикой Казахстан (Оренбургская область, г. Оренбург) закрыто движение для всех видов автотранспорта.

С 16:30 прекращение движения для всех типов транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан км 8+000 – км 160+000 в Оренбургской области. Ориентировочное время окончания прекращения движения 18:00.