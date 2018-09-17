В Орске пройдут очередные торги по арестованному имуществу

Очередные торги по продаже арестованного имущества пройдут в специализированной организации ООО КФ «Базис» 24 сентября 2018 года в 11:00 час. по местному времени по адресу: г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78.

18 сентября 2018 года — последний день приема заявок на участие в торгах.

На продажу выставлено 15 лотов: 5 лотов — недвижимого имущества, 6 автотранспортных средств, 3 лота с/х техники, 1 лот — специальное оборудование.

В этом списке имеются следующие лоты:

Лот № 1. Помещение , назначение: жилое помещение (квартира), площадь 45,3 кв.м., адрес: Оренбургская обл., Новоорский р-н, п. Новоорск.

Начальная цена продажи: 899 977, 45 (восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 45 копеек.

Лот № 2. Автомобиль CHERY A13 , 2012 года выпуска.

Начальная цена: 131 823,95 (сто тридцать одна тысяча восемьсот двадцать три) рубля 95 копеек.

Лот № 7. Экскаватор гусеничный DOOSAN SOLAR 420LC-V, 2008 года выпуска.

Начальная цена продажи: 5 149 520,00 (Пять миллионов сто сорок девять тысяч пятьсот двадцать) рублей, в т.ч. НДС (18%) — 785 520,00 руб.

Лот № 10. Грузовой самосвал, VIN LZZ5ЕМND6ВА646182 , 2011 года выпуска.

Начальная цена: 1 309 921,00 (один миллион триста девять тысяч девятьсот двадцать один) рубль

Лот № 13. Комбайн зерноуборочный Case 2388 , 2007 года выпуска.

Начальная цена: 8 151 923,80 (восемь миллионов сто пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля 80 коп. в т.ч. НДС (18%) — 1 243 513,80 руб.

Информация о торгах размещена на официальном сайте ФССП России, на сайте torgi.gov в разделе «Реализация имущества должников». Главное преимущество проводимых аукционов по продаже арестованного имущества — возможность приобрести имущество по цене ниже рыночной.

Всю интересующую дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3532) 779895 — отдел реализации Территориального Управления Росимущества в Оренбургской области ( с 9 до 16 часов в рабочие дни).

С более подробной информацией об арестованном имуществе можно ознакомиться по адресу: tu56.rosim.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru.