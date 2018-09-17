Очередное заседание городского Совета завершено. Среди решений депутатов – продление срока действия выплат молодым медикам, которые остаются работать в городских больницах, «заморозка» возраста получения муниципальных льгот и субсидий для пенсионеров, обновление перечня автомобильных дорог общего пользования и целый ряд других, значимых для горожан.

— Теперь, независимо от возможных изменений пенсионного законодательства, льготы и выплаты оренбуржцы будут получать с конкретного возраста: от 55 лет – для женщин и от 60 лет – для мужчин. Конечно, те, кому по закону пенсия положена раньше этого возраста, они тоже сохранятся. А что такое муниципальная льгота? Это полное освобождение от уплаты земельного налога по одному земельному участку в собственности. Выпадающие доходы бюджета по этой льготе в 2017 году составили 22 миллиона рублей, — рассказала журналистам председатель городского Совета Ольга Березнева.

Среди наиболее важных решений прошедшего заседания она также назвала продление выплат молодым медикам, которые остаются работать в городских больницах.

Причем по инициативе депутатского корпуса – не на один, а сразу на два года, до конца полномочий нынешнего созыва. С 2016 года такие выплаты получили уже 83 молодых врача. Среди них — анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, детский хирург, рентгенолог, акушер-гинеколог, фтизиатр, старший ординатор хирургического отделения, диетолог, начальник отделения анестезиологии-реанимации, онколог, скорой медицинской помощи, психиатр, сердечно-сосудистый хирург, бактериолог, гематолог, инфекционист, кардиолог, эпидемиолог и так далее.

В числе принятых сегодня решений — и поправки в главный финансовый документ города. Из 728 миллионов, поступающих в бюджет Оренбурга, 258 миллионов рублей – это собственные (налоговые и неналоговые) доходы муниципалитета.

Остальные 470 миллионов рублей поступили из областной казны: большая их часть пойдет на приобретение двух новых детских садов в Северо-Восточном жилом микрорайоне (порядка 362 млн.руб), еще 21 млн направляется на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня не ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного с 1 мая 2018 года. Остальные средства пойдут на уплату имущественного налога муниципальными учреждениями.

Поддержали депутаты и уточнение перечня автомобильных дорог общего пользования: исполняя поручение городского Совета, администрацией проведена масштабная инвентаризация автомобильных дорог общего пользования на территории города. Обновленный перечень содержит более 1200 автомобильных дорог, включая территории перспективного развития. Причем работа по уточнению перечня будет продолжатся, — об этом рассказал начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга Евгений Епанешников.

После сегодняшнего заседания прибавится в Оренбурге и мемориальных досок. На фасаде дома, расположенного по улице Чичерина, 41, установят мемориальную доску ученому-краеведу, члену Географического общества СССР, заслуженному работнику культуры Республики Татарстан Мадине Фатхеевне Рахимкуловой. На доме №23/1 на улице 60 лет Октября установят мемориальную доску архитектору, члену Союза архитекторов России, почетному архитектору Российской Федерации Радику Набиулловичу Гайнулину.