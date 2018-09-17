Домашний арест вместо СИЗО считается послаблением, на которое надо наговорить, пишет портал ётут.рф. Арест мэра Оренбурга затмил в информационном пространстве предшествующие маски-шоу вокруг министра сельского хозяйства Оренбургской области Михаила Маслова и предпринимателя Виктора Железнова.

Эту мутную историю широко освещали не только местные СМИ, но и федеральные. В частности ИА REGNUM писал еще недавно:

«Общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Дмитрий Потапенко считает, что методы, которые применяются к СГЦ «Вишневский», похожи на методы рейдерского захвата и направлены на отъём собственности. По законам жанра, тот, кому перейдёт актив, должен выйти на авансцену месяца через три и станет покупателем второй руки, первым покупателем будет какая-то «помойка».

Обсуждаются разные предположительные причины происходящего.

КОМУ ВЫГОДНО ЛОМАТЬ БИЗНЕС?

Это самый интересный вопрос. Дмитрий Потапенко – уважаемый специалист по правам. И его версию тоже нанизываем на ниточку.

Однако хороводы вокруг «СГЦ «Вишневский» следователи водят уже год. При задаче рейдерского захвата предприятие за год доводят либо до согласия на продажу за недорого, либо до полной недееспособности. Что имеем на «Вишневском»? Выход под домашний арест владельца плюс возобновление контракта на поставку 6000 племенных животных в Казахстан. Это самый крупный контракт на территории России. Когда до казахов дошла информация об аресте Виктора Железнова, они приостановили сотрудничество. Как только владельца бизнеса выпустили под домашний арест, контракт возобновился.

Напрашивается вывод – не бизнес здесь главное.

Источник opentown делает решительный вывод:

— Давление на „Вишневский“ походит на весьма активную атаку в адрес губернатора Юрия Берга. И попытка выбить признательные показания от Железнова — не что иное, как способ получить новые рычаги для воздействия на главу региона. Ведь не зря по области распространяются слухи о скорой отставке губернатора. Вскоре после ареста Маслова и Железнова вообще появилась информация о якобы прошедших у Юрия Берга обысках. При этом аппарат губернатора и правительства области сохраняет молчание.

НАРУШЕНИЙ НЕТ, НО МЫ НАЙДЕМ

Как следователи аж из самой Москвы разглядели в субсидировании одного из сотен предприятий нарушения?

Проект модернизации прошёл благополучно проверки различных госорганов: налоговиков, Министерства сельского хозяйства РФ и областного минсельхоза, Счетной палаты Оренбургской области, Ростехнадзора, Госстройнадзора.

На днях федеральный ресурс РосИнформБюро опубликовал официальные ответы Минсельхоза РФ и Минсельхоза Оренбургской области.

— Все документы, все экспертизы и изыскания Минсельхозом РФ были приняты без замечаний и 4 декабря 2015 года. Комиссия по отбору инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса отобрала инвестиционный проект ООО «СГЦ «Вишневский» к субсидированию, — значится в ответе федерального ведомства.

Убедительно. Ответ регионального министерства сельского хозяйства эту позицию подтверждает:

— ООО «СГЦ «Вишневский» предоставило все необходимые документы. Инвестиционный проект по модернизации пяти действующих корпусов и строительству трех новых корпусов прошел конкурсный отбор, оснований для отказа в предоставлении субсидии не имелось.

Думаю, подписывая такую бумагу исполняющий обязанности министра десять раз отмерил и со всеми документами сверился – идти вслед за арестованным министром ему не хочется.

НАГОВОР НА ПРИГОВОР

Аргументы, выдаваемые следователями за факты, вызывают, как минимум улыбку. Многие из них базируются на показаниях одиозной личности Аллы Чуриловой. Сама она проходит обвиняемой по делу о присвоении 500 млн. рублей, предназначенных на реконструкцию того самого свинокомплекса, когда он еще принадлежал ей и бывшему депутату Законодательного собрания Оренбургской области Александру Сало. Из многочисленных интервью Чуриловой в период ее резко обострившейся дружбы с прессой, случайно совпавшей по времени с возбуждением против нее уголовного дела, она прямо говорила о том, что скормила свиньям зерно из госрезерва. И на подозрительным образом обанкроченное предприятие, вполне возможно, имелись какие-то далеко идущие планы.

Реализовать планы, очевидно, помешал как раз Виктор Железнов, купивший разрушенное хозяйство с торгов. В итоге Алла Чурилова стала чуть ли не главным источником показаний для затянувшегося расследования в отношении СГЦ «Вишневский».

Такая дутая натяжечка – показания – может стать неопровержимым доказательством. Если доказать. Но выверты вокруг уголовного дела по «Вишневскому» за год так и не дали хоть каких-то доказательств. То ли следователи плохо работают. То ли ручник у них включен, мол, вы кочумайте пока.

Факт остается фактом – показания обвиняемой по другому уголовному делу пока так и находятся в эфемерном состоянии. Слова. Одни слова.

В СМИ появилось предположение, что посаженного было в СИЗО Михаила Маслова так быстро отпустили под домашний арест потому, что «наговорил» того, что хотели услышать следователи.

— Скорее всего, Маслов просто сломался и дал нужные показания, — считает источник Znak.com.

Не робкого десятка господин Маслов и не глуп. Да и после получения нужных показаний чаще всего следуют скорые процессуальные действия – новые задержания или предъявление новых обвинений участникам процесса.

Что видим мы? Новые фигуранты в деле «Вишневского» не появляются. Второй обвиняемый, вслед за первым, выходит под домашний арест, не получая при этом возможности руководства бизнесом. Где логика?

Бывшие сотрудники, которых как известно не бывает, узнают в представленной конструкции дутыш, а народ решение суда об освобождении Железнова встретил аплодисментами!