Алиментный долг выплачен после ареста автомобиля

Риск остаться без средства передвижения «заставил» мужчину погасить полумиллионную задолженность по алиментам, в полном объеме.

На исполнении в отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по алиментным платежам, на содержание несовершеннолетней дочери, в размере более 500 тысяч рублей.

Должник длительное время скрывался от сотрудников Службы — по месту регистрации не проживал, официально трудоустроен не был. Но, согласно ответу ГИБДД, удалось установить, что мужчина является собственником автомобиля Hyundai.

В отношении транспортного средства было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий, автомобиль объявлен в розыск, а владелец ограничен в специальном праве — водительских правах.

После установления местонахождения иномарки, на автомобиль был наложен арест. Так как должник отсутствовал при совершении исполнительных действий, транспортное средство было передано на ответственное хранение взыскателю.

Результатом произведенных действий стало полное погашение долга — через несколько дней мужчина прибыл в отдел судебных приставов и оплатил задолженность.