Оренбуржцы получают компенсации за уплаченные взносы на капитальный ремонт

В частности, мерами социальной поддержки пользуются оренбуржцы старше 70 лет. При этом денежные компенсации по уплаченным взносам на капитальный ремонт выплачиваются и одиноким собственникам, и тем, кто проживает с членами семьи пенсионного возраста, инвалидами первой и второй групп. В Оренбургской области данная мера социальной поддержки принята ранее, чем в целом по Российской Федерации.

Региональный оператор капитального ремонта и профильное министерство разработали памятку для граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки.

Льготникам категории «70+» компенсируют половину расходов на уплату взносов, гражданам старше 80 лет – 100 %. Сумма компенсации рассчитывается, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на квадратный метр общей площади жилья в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, установленных в соответствии с законодательством Оренбургской области. То есть 33 кв. м – для одиноко проживающего гражданина, по 21 кв. м — для семьи из 2-х человек, по 18 кв. м – для семьи из 3-х и более человек.

При этом отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги – обязательное условие получения мер социальной поддержки. Также право на помощь государства дает заключенный и исполняемый договор о реструктуризации задолженности.

– Соглашения заключаются на максимально комфортных для собственников условиях: рассрочка предоставляется на 12 месяцев. При этом останавливается рост пени. Для удобства жителей отдаленных территорий консультанты фонда ежемесячно проводят выездную работу в муниципалитетах, – отметил руководитель регионального оператора Тарген Бахитов.

Льготами на капитальный ремонт также пользуются инвалиды и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших участников Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Данные категории льготников получают возмещение независимо от нормативной площади жилья. Например, если инвалид войны проживает на площади 72 кв. метра, то компенсация на капремонт в размере 50 процентов от размера взноса будет предоставляться на 72 кв. метра.

Инвалиды ЧАЭС также получают компенсацию на капремонт в составе ЕДК (при условии проживания в приватизированной квартире). Но размер компенсации рассчитывается с учетом регионального стандарта нормативной площади жилья и на всех членов семьи. К примеру, инвалид ЧАЭС живет в квартире площадью 72 кв. метра. В случае, если он проживает один, то компенсацию на капремонт рассчитают только на 33 кв. метра.

Кроме того, компенсация на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома представляется инвалидам 1 и 2 групп и семьям, имеющим детей-инвалидов.

За назначением мер социальной поддержки необходимо обратиться в филиалы ГКУ «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства. Продолжает работу единый социальный телефон 8 (3532) 77–03–03.