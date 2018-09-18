9 сентября, в Оренбургской области официально открывается культурно-просветительская акция «Аксаковские дни в Оренбуржье» (6+). В рамках историческо-познавательного марафона состоится открытие двух эксклюзивных выставок.

В 15:00 в Областном художественном колледже (ул. 8 марта, 24) будет представлена итоговая экспозиция студентов – участников межрегионального пленэра, который проходил в музее-заповеднике С.Т. Аксакова в Бугурусланском районе.

Тогда право пройти летнюю пленэрную практику в усадьбе писателя получили 6 лучших студентов Оренбургского областного художественного колледжа и 5 учащихся Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина. Занятия проводили известные художники – члены Регионального отделения Всероссийской творческой организации «Союз художников России».

На суд зрителей участники аксаковского пленэра представят около 50 работ.

В 16:00 Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей приглашает на открытие гостиной русской интеллигенции XVIII — XIX веков. Экспозиция получила название «Чаепитие в гостиной у Аксаковых».

Атмосферу Оренбургской губернии того времени поможет почувствовать раритетная мебель, портреты, архивные документы, литературные издания прошлых веков.

На мероприятии гости познакомятся с историей и видами родового имения Аксакова, увидят, в какой обстановке автор создавал свои произведения «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», «Собирание бабочек».

Вход свободный.