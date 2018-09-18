Встреча молодых писателей в Оренбуржье откроет новые имена

С 20 по 22 сентября в Оренбуржье состоится Всероссийский семинар-совещание молодых писателей «Мы выросли в России» (18+). В нем примут участие именитые мастера слова из разных регионов страны и 40 начинающих писателей и поэтов.

Семинар-совещание «Мы выросли в России» начнется 20 сентября с творческой встречи-презентации гостей и участников в конференц-зале Оренбургской областной библиотеки им. Н.К. Крупской. В программе первого дня семинара Час литературного журнала для семейного чтения «День и Ночь» (Красноярск), работа по секциям и молодежный литературный вечер «Быть поэтом!»

21 сентября творческий десант передислоцируется в Бугуруслан. Участники семинара будут работать в Центральной городской библиотеке и детской библиотеке им. С.Т. Аксакова. Вечером они встретятся в Бугурусланском городском театре драмы им. Н.В. Гоголя на большом вечере поэзии «В ритме сердца».

22 сентября в музее-заповеднике села Аксаково состоится подведение итогов семинара-совещания «Мы выросли в России». Гости и участники присоединятся к празднику «Аксаковская осень», во время которого проведут поэтические чтения для местных жителей под названием «Липовые аллеи».