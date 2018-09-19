Гранты для молодых ученых и инноваторов

Акселерационный клуб инноваторов и Представительство фонда содействия инновациям на территории Оренбургской области приглашают молодых ученых и специалистов принять участие в акселерационных и конкурсных программах различных фондов грантового финансирования: фонда содействия инновациям (УМНИК, УМНИК-НТИ), фонда СКОЛКОВО, федерального агентства по делам молодежи, фонда президентских грантов для НКО и других.

Заявить свой проект на конкурс могут зарегистрированные пользователи на сайте УМНИК-ОРЕНБУРГ umnik.fasie.ru/orenburg/ . Заявителям из ВУЗов и НИИ для участия в полуфинальных отборах проект необходимо подавать по принадлежности к организации-партнеру, которую можно выбрать из списка на сайте. Регистрация заявок от молодых специалистов, работающих на производстве и в бизнесе, а также самовыдвиженцев проводится через отборочный этап в клубе УМНИКов (Акселерационном клубе инноваторов) Оренбургской области.

Рассмотрение и отбор проектов инноваторов для участия в преакселерационных программах партнеров клуба и конкурсных программах фонда СКОЛКОВО, федерального агентства по делам молодежи, фонда президентских грантов для НКО и других будет проходить 30-31.10.2018.

В текущем конкурсном периоде 2018-2019 акселерационный клуб инноваторов проведет несколько мероприятий.

VI Всероссийский молодежный инновационный конкурс «УМНИК-2018» на территории Оренбургской области для физических лиц от 18 до 30 лет, являющихся гражданами РФ (студенты, аспиранты, ученые и специалисты).

Прием заявок от авторов из организаций (ВУЗы, СУЗы, НИИ) до 08.10.2018 года.

Отборочные мероприятия (полуфиналы конкурса УМНИК-2018) пройдут с 08.10.2018 по 19.10.2018 в организациях-партнерах.

Отборочное мероприятие (дополнительный полуфинал конкурса УМНИК-2018) в акселерационном клубе инноваторов намечено на 22-23.10.2018.

Финальное мероприятие состоится 30-31 октября 2018 в Представительстве Фонда на базе ГБУ «Оренбургский областной бизнес-инкубатор».

Конкурс проводится по шести направлениям:

Информационные технологии (Н1); Медицина будущего (Н2); Современные материалы и технологии их создания (Н3); Новые приборы и аппаратные комплексы (Н4); Биотехнологии (Н5); Ресурсосберегающая энергетика (Н6).

Победители конкурса заключат договор на выполнение НИР в размере 500 000 рублей на 2 года.

Всероссийский молодежный инновационный конкурс «УМНИК-НТИ» в рамках национально-технологической инициативы.

Защиты проектов будут осуществляться дистанционно по установленному графику в ГБУ «Оренбургский областной бизнес-инкубатор». Возможна одновременная подача заявок на региональный конкурс «УМНИК-2018» и федеральный «УМНИК-НТИ».

Конкурс «Капитаны — Мой первый бизнес» для физических лиц до 18 лет, являющихся гражданами РФ (школьники 7-11 классов). kapitany.ru

Молодые ученые и специалисты, желающие участвовать в инновационных конкурсах, могут подать заявления на членство в акселерационном клубе инноваторов Оренбургской области. Его цель — содействие в разработке социальных, образовательных, инновационных проектов, направленных на популяризацию инновационной научно-технической деятельности в Оренбургской области

Подробная информация о мероприятиях Фонда опубликована на сайте umnik.fasie.ru/orenburg .

По вопросам, связанным с акселерационными программами обращаться к ответственным сотрудникам:

1) Представитель фонда, директор ГБУ «ООБИ» Бородин Павел Александрович, +7(987) 795-86-08, 458-608 моб.

2) Председатель клуба Колпаков Антон Васильевич, +7(953)456-56-76 моб.

3) Секретарь клуба Галиев Ильсур Ханифович, +7(901) 095-92-90 моб.