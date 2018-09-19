Четверо мужчин из-за женщины жестоко убили своего товарища

Утром 6 сентября 2018 года в водоеме в районе между автомобильным и железнодорожным мостами города Оренбурга было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, за шею и ноги которого закреплены мешки со строительным мусором.

По факту убийства мужчины Следственными органами СК РФ по Оренбургской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ.

Вскоре оперативники и следователи вышли на след подозреваемых. Ими оказались четверо ранее судимых жителей Оренбурга 26, 28, 29, и 50 лет. Фигуранты арестованы.

В СК рассказали, как происходило преступление. В ночь на 27 августа 2018 года подозреваемые, находясь в районе затона реки Урал города Оренбурга, в ходе распития спиртных напитков со своим 34-летним знакомым, в ходе ссоры с последним, жестоко избили его. После чего с целью сокрытия следов преступления, закрепили груз, бросили тело мужчины в водоем и скрылись с места преступления. Причиной конфликта является женщина, которая косвенно спровоцировала ссору.

В настоящее время действия злоумышленников следствием квалифицированы по п. «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), им предъявлено обвинение. Свою вину обвиняемые признали.