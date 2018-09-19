Только 22 сентября 2018 г. грандиозные скидки до 80% в магазинах ТРК «Гулливер», концерт неподражаемой Евы Польна, розыгрыш ŠKODA RAPID и множество других сюрпризов!

Начинаем отмечать День рождения в субботу 22 сентября в 14:00 (12+)! В это время в ТРК «Гулливер» начнется развлекательная программа. Конкурсы и призы от ведущего, демонстрация новых коллекций женской одежды. Любители вкусно поесть по достоинству оценят кулинарный мастер-класс от шеф-повара.

Хочешь окунуться в мир невероятного танцевального драйва? Тогда тебе необходимо увидеть эксклюзивное барабанно-танцевальное шоу Splash. Виртуозная игра на светящихся барабанах оставит неизгладимые впечатления как у детей, так и у взрослых!

Свой праздник ждет и юных посетителей ТРК «Гулливер»! Увлекательное анимационное шоу, мастер-класс по твистингу (создание фигур из воздушных шаров), кенди-бар с вкусняшками и красочный аквагрим. Если ребенок мечтает о сцене, то его рады будут увидеть на караоке-батле. А самые активные смогут принять участие в разбитии пиньяты со сладостями.

Главное музыкальное событие дня состоится после 18:00! Посетители ТРК «Гулливер» смогут насладиться концертом романтичной, яркой и неподражаемой Евы Польна. Вход свободный.

По традиции в свой День Рождения ТРК «Гулливер» дарит покупателям множество подарков. В этом году у вас есть шанс выиграть автомобиль ŠKODA RAPID и другие ценные призы.

Отличным завершением праздника станет восхитительное пиротехническое шоу – музыкальный фейерверк! *

* Срок проведения акции с 01.08.2018 по 22.09.2018г. Подробную информацию об акции, о месте выдачи и количестве подарков можно получить на сайте gullivermall.ru, а также по тел (3532) 54-00-00. Сроки проведения мероприятия 22.09.2018г. Место проведения: г.Оренбург, ул Новая,4. Подробная информация на сайте gullivermall.ru или по тел. (3532) 54-00-00