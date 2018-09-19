Оренбург вошел в список 70 крупнейших городов, где востребована профессия архитектора.

Архитектор в Оренбурге в среднем получает 32 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, сообщает SuperJob.ru.

Ниже зарплата у представителя этой профессии из Оренбурга и по сравнению с Саратовом, где аналогичный специалист получает 36 000 рублей. Еще больше получает архитектор в Самаре и Казани – 39 000 рублей, а также в Челябинске – 41 000. В Уфе архитектор в среднем зарабатывает 37 000 рублей.