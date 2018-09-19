В Москве прошел Всероссийский муниципальный форум «Местное самоуправление: современные вызовы». В состав оренбургской делегации вошли представители финансовых органов муниципалитетов области. Возглавил делегацию – начальник управления бюджетной политики и межбюджетных отношений министерства финансов Оренбургской области Павел Крошечкин.

На пленарном заседании «Местное самоуправление: финансово-экономический аспект» с докладом выступила начальник финансового отдела администрации Медногорска Ирина Никитина.

В рамках форума состоялась церемония награждения победителей XI Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». По его результатам наград были удостоены сразу три представителя от Оренбургской области. По сравнению с другими регионами наибольшее количество участников и победителей конкурса – именно от Оренбургской области.

По итогам XI Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» победителями стали:

города Медногорск и Оренбург – награждены дипломом I степени;

Соль-Илецкий городской округ – награжден дипломом II степени.

Дипломы победителям вручил заместитель министра финансов России Алексей Лавров.