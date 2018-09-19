Любитель пьяной езды заплатит 100 тысяч рублей

Молодой житель Оренбурга будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения к административному наказанию в виде штрафа и лишения права управления автотранспортом на полтора года. В августе 2018 года, незаконно, вновь нарушил ПДД, управлял автомобилем в состоянии опьянения, что повлекло за собой уголовную ответственность.

Мировым судьей судебного участка № 2 Центрального района г. Оренбурга рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением, в содеянном раскаивается. Дополнил, что в настоящее время он официально не работает, ухаживает за престарелым отцом.

Суд, заслушав участников процесса, изучив и исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о виновности молодого человека и назначил ему наказание, с учетом положений ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда г. Оренбурга.