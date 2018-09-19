В музее истории ОГУ открылась экспозиция, посвященная волонтерскому движению

Среди ее экспонатов – баннер, украшавший штаб волонтеров на чемпионате мира по футболу — 2018, символ чемпионата — волк Забивака и многое другое.

На открытие были приглашены лучшие волонтеры Оренбургского государственного университета. К студентам обратился проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергей Семенов. Он напомнил, что в России продолжается Год добровольца, и отметил, что для истории важны не только привезенные с чемпионатов и фестивалей атрибуты, но и воспоминания очевидцев.

Волонтеры поделились еще свежими впечатлениями от недавних событий. Михаил Никлус, магистрант Института менеджмента, рассказал об опыте работы с маломобильными болельщиками на чемпионате мира по футболу -2018: такого количества людей с ограниченными возможностями не было на подобных мероприятиях ни в одной стране. Михаилу пригодились и знания английского языка, и водительское удостоверение (для передвижения особенных гостей были предоставлены гольф-кары), и, конечно, такие свойства характера, как доброжелательность и общительность. Он рассказал, как поздно ночью, возвращаясь домой, встретил на улице плачущего парня-иностранца, который потерял свою девушку. Найти ее помог местный житель -таксист, который, как оказалось, еще раньше бесплатно отвез заблудившуюся в гостиницу.

Ирина Ухолова, студентка факультета филологии и журналистики ОГУ, поделилась своими впечатлениями о работе с представителями СМИ. Именно она контролировала передвижение фотокорреспондентов по футбольному полю во время матчей и незаметно передавала микрофон журналистам на пресс-конференциях.

— А я в предвкушении нового грандиозного события – королевских гонок «Формула-1», которые состоятся в конце сентября в Сочи, — поделилась эмоциями студентка факультета филологии и журналистики Анастасия Лушникова. – У меня будет возможность увидеть изнутри, как они организованы, и самой принять в этом участие. Приобрести опыт общения с иностранцами, надеюсь, мне пригодится и английский, и испанский языки, которые я изучаю.

Сергей Семенов сообщил студентам, что в конце года планируется мероприятие, посвященное волонтерскому движению в ОГУ, на которое будут приглашены студенты первых курсов. Наверняка, услышав о движении от его участников, многие захотят включиться в добровольческую деятельность.