Четыре образовательные программы ОГУ вошли в число лучших по итогам седьмого этапа всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России».

В числе лидеров — реализуемые в Оренбургском государственном университете программы 03.03.02 «Физика», 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии», 39.03.01 «Социология», 43.03.01 «Сервис».

Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» реализуется с 2010 года и является одним из первых по независимой оценке качества образования в стране. Он направлен на выявление образовательных программ, которые пользуются доверием академического, профессионального и студенческого сообществ.

Отбор происходит на основе интернет-опроса экспертов, в числе которых — ректоры вузов, руководители методических объединений, деканы факультетов, заведующие кафедрами, ассоциации работодателей, представители молодежных союзов, ведущие ученые. Объектом оценки является не общий потенциал вуза (бренд, месторасположение, возраст и масштабы организации, финансовые и материальные ресурсы), а доля качественных образовательных программ, реализуемых в высшем учебном заведении. Организатором интерактивного голосования выступает издательство журнала «Аккредитация в образовании» совместно с Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и Национальным центром профессионально-общественной аккредитации. Информация о победителях проекта публикуется в ежегодном справочнике«Лучшие образовательные программы инновационной России», который читают более чем в 80 странах мира.

ОГУ уже неоднократно попадал на страницы этого издания, так, в 2017 году в списке лучших было пять программ университета, в 2014 – шесть.

Одна из основных идей проекта заключается в том, что качественное образование должно быть доступным. Он необходим не только для признания вузов, лидирующих в подготовке специалистов в той или иной области, но и для распространения опыта всей высшей школы.