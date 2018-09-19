Комфортная городская среда: в трех районах Оренбуржья появились новые благоустроенные парки и скверы

Одним из первых был открыт центральный детский парк «Малышок» в поселке Новосергиевка Новосрегиевского района. Благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» парк, который помнит не одно поколение новосергиевцев, обрел вторую жизнь. Инициаторами благоустройства выступили сами жители поселка.

Общая площадь благоустраиваемой территории – почти три тысячи квадратных метров. Здесь появились игровые площадки для детей младшего и среднего возрастов, а также зона тихого отдыха и место для проведения культурных мероприятий. По периметру всего парка установлены новые скамейки, засажены газоны, обустроено наружное освещение. Центром территории стал фонтан «Неаполитанский».

В минувшие выходные торжественные открытия благоустроенных общественных территорий прошли в Ташле и Кваркено. В селе Ташла обустроен сквер перед стадионом «Салют». Жители села уже успели оценить новый фонтан, тропу здоровья и детские игровые площадки, рассчитанные на разные возрастные категории.

В Кваркенском районе участником проекта стал парк по ул. Студенческая с. Кваркено. Здесь высажены новые деревья, установлена новая система освещения, заасфальтированы тротуары и дорожки. Для юных жителей оборудована универсальная игровая площадка.

Всего в этом году в рамках проекта в Оренбургской области будет благоустроено 69 общественных и дворовых территорий в 41 муниципальном образовании области. Готовятся к открытию еще 10 объектов в Бугурусланском, Красногвардейском и Оренбургском районах.