Два больших мероприятия, посвященных памяти Александра Засса – Русского Самсона, удостоившегося в первой половине ХХ века титула «Сильнейшего человека Земли», Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» проведет в Великобритании.

21 сентября в городке Хокли, что в 40 минутах езды от Лондона, на вечере, приуроченном к 130-летию со дня рождения циркового атлета, Игорь Храмов расскажет о детстве и юности Александра, о том, как в 1908 году Засс оказался на арене оренбургского цирка, сколь стремительной была его карьера в России, и насколько популярен Александр Иванович Засс стал во Франции и Великобритании в 20-е – 30-е годы. Последние два десятилетия своей жизни до 1962 года он провел в Хокли, и местные жители с большим вниманием отнеслись к тому, что в России, в Оренбурге, создана большая музейная экспозиция документов и вещей Засса, что перед оренбургским цирком установлен памятник Самсону работы известного российского скульптора Александра Рукавишникова.

С судьбой нашего выдающегося соотечественника оренбургская «Евразия» познакомит и лондонскую публику. Вечер памяти Александра Засса пройдет 25 сентября в Представительстве Россотрудничества в Великобритании. Президент Оренбургского фонда «Евразия» Игорь Храмов расскажет о том, как в 2006 году по всей Великобритании собирались экспонаты, как в том же году в музее истории Оренбурга открылась первая в мире экспозиция, посвященная Зассу, как два года спустя фонду удалось установить памятник цирковому атлету, а в 2010 году издать в России мемуары Александра Засса, выходившие до того лишь в Лондоне в 1925 году. Фонд «Евразия» подготовил небольшую выставку и покажет фрагменты хроники, где выдающийся российский силач запечатлен при исполнении своих номеров. Вход на все мероприятия свободный.