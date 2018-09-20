Оренбургский госуниверситет собрал свою команду ГТО

19 сентября в Оренбургском госуниверситете стартовал внутривузовский этап Федерального проекта Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК) «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО». В этот же день в торжественной обстановке студентам и преподавателям, уже сдавшим нормы, вручили нагрудные знаки ГТО.

Студенческий зачет Ассоциации студенческих спортивных клубов России предусматривает подготовку студентов к выполнению норм ГТО. Открыл внутривузовский этап проекта в физкультурно-оздоровительном зале ОГУ парад факультетов: около 250 студентов прошли под флагами своих учебных подразделений. Проректор по экономике и стратегическому развитию ОГУ Светлана Панкова, приветствуя участников спортивного праздника, порадовалась тому, что среди обладателей знаков отличия ГТО не только студенты, но и преподаватели и сотрудники всех возрастов. Десяти преподавателям и двум сотрудникам Светлана Валентиновна вручила золотые знаки отличия.

– Необходимо поддерживать хорошую физическую форму на протяжении всей жизни, — поделился своим опытом обладатель золотого знака ГТО, мастер спорта России по плаванию, старший преподаватель кафедры физического воспитания ОГУ Олег Андронов. – В комплексе ГТО всего 11 возрастных ступеней, последняя – для людей от 70 лет и старше. Надеюсь, что на протяжении всей своей жизни смогу подавать пример в достижении все более высоких результатов в спорте.

Золотые знаки шестерым студентам ОГУ вручила исполняющая обязанности заместителя министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, двукратный призер Олимпийских игр по биатлону, посол ГТО в Оренбуржье Елена Кальянова.

– Около 150 представителей ОГУ уже успешно сдали нормы ГТО, — с удовлетворением отметила Елена Павловна. – Не бойтесь испытать свои силы, ведь занятия спортом помогают воспитать волю, упорство и характер, которые помогут вам в дальнейшей жизни.

– Не представляю свою жизнь без спорта, — рассказал студент химико-биологического факультета, обладатель золотого знака ГТО, кандидат в мастера спорта по восточному боевому единоборству кобудо Валерий Короткий. – Советую всем проверить свои силы в выполнении норм ГТО, и профессионалам, и просто любителям здорового образа жизни. Я горжусь тем, что у меня уже два знака ГТО разных ступеней и не собираюсь останавливаться на достигнутом.

Серебряными и бронзовыми знаками комплекса студентов наградили проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергей Семенов и заведующий кафедрой физического воспитания ОГУ Владимир Баранов.

После завершения торжественной части начались спортивные

состязания федерального проекта «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО». Представители факультетов прошли через пять испытаний: челночный бег (3х10 метров), прыжок в длину с места толчком двумя ногами, отжимания, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье и прыжки на скакалке.

Из тех, кто лучше остальных справился с нормативами, будет сформирована команда, которая представит честь вуза на региональном этапе в октябре. В его рамках вузовские сборные будут бороться за возможность выступать от Оренбургской области на всероссийском уровне.

О намерении попробовать свои силы в соревнованиях заявили 220 вузов России, в том числе и Оренбургский государственный университет. Заключительным этапом федерального проекта в декабре этого года станет «Всероссийский фестиваль ГТО» в Белгороде, в котором примут участие команды из 66 регионов России.