Школьник пропавший накануне найден мертвым

Днем 19 сентября в Оренбурге пропал 12-летний мальчик. Информация о помощи в розыске появилась накануне в социальных сетях, где сообщалось, что ребенок не вернулся домой после школы.

Родители начали искать ребенка самостоятельно, но результата это не дало. Позже к поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры.

Через несколько часов поисков правоохранители обнаружили ребенка мертвым. О причинах смерти, а также другие подробности пока не разглашаются. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что с начала учебного года в Оренбурге участились случаи пропажи детей. До вчерашнего дня все дети находились живыми и здоровыми.