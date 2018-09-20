В заповеднике «Оренбургский» появился ещё один жеребенок

В Центре реинтродукции лошади Пржевальского, который располагается в Оренбургской области, утром 18 сентября родился жеребенок в первой из завезенных группе лошадей. Именно эту гаремную группу выпускал на территорию заповедника Президент России Владимир Путин.

Мать новорожденного Лаванда – та самая любопытная кобыла, которая первой вышла из загона во время выпуска 3 октября 2016 года. Она приехала в заповедник из Франции ещё в октябре 2015 года в составе группы из шести особей, которые были переданы в нашу страну Ассоциацией по лошади Пржевальского ТАХ. Эти лошади – уроженцы полурезервата Ле Вилларе, расположенного во французском национальном парке Севенн.

Скоро будет три года, как эта гаремная группа проживает на территории Предуральской степи, одного из участков государственного природного заповедника «Оренбургский».

Дикие лошади дали возможность сотрудникам Центра реинтродукции провести визуальное обследование матери и новорожденного. По всем признакам, оба чувствуют себя хорошо. Примерный вес малыша составляет 25-30 килограммов.

Мать весьма недружелюбно отнеслась к попыткам других членов табуна приблизиться и обнюхать новорожденного. Она яростно била копытами самую старшую по возрасту и рангу кобылу Селену и заставила ту отступить. Жеребенку уже по сложившейся в заповеднике традиции дали сарматское имя – Азарм, что в переводе означает «направляющая десница».