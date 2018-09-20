Делегация Оренбургской области работает в Китае

С 19 сентября проходит рабочий визит делегации Оренбургской области во главе с первым вице-губернатором – первым заместителем председателя Правительства Оренбургской области Сергеем Балыкиным в городе Чэнду провинции Сычуань Китайской Народной Республики.

Оренбуржцы примут участие в Форуме межрегионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, который проходит в рамках XVII Международной ярмарки Западного региона Китая по теме «Новая эра Китая, новые возможности в Западном регионе».

Визит организован в рамках реализации Соглашения между Правительством Оренбургской области и Народным правительством провинции Сычуань о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного в июле 2014 года в рамках межправительственного проекта «Волга-Янцзы». В состав оренбургской делегации вошли представители органов муниципального образования и бизнес-сообщества региона.

19 сентября была проведена рабочая встреча с губернатором провинции Сычуань господином Инь Ли. На ней обсуждались вопросы перспективного взаимодействия регионов двух государств. Представители Оренбуржья провели презентации социально-экономического потенциала области и провинции Сычуань.

С учетом имеющихся выстроенных партнерских отношений Сергею Балыкину была оказана честь представлять на форуме делегацию России в целом. В российскую делегацию вошли президент Российского союза товаропроизводителей, президент Ассоциации финансово-промышленных групп, председатель Координационного совета Евразийского делового совета Олег Сосковец, советник Посольства РФ в КНР (г. Пекин) Сергей Линник, представители трех Республик: Башкортостана, Татарстана и Чувашии.

После завершения официальной части мероприятия состоялись переговоры с потенциальными китайскими партнерами. По итогам первого дня подписаны Меморандум о дружбе и сотрудничестве между администрацией города Орска и администрацией города Цзыян (провинция Сычуань), Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОСПП Оренбургской области и Сычуаньской ассоциацией содействия торгово-экономическому сотрудничеству в рамках проекта «Один пояс – один путь», а также ряд соглашений между хозяйствующими субъектами провинции Сычуань и Оренбургской области.