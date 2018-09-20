Всероссийский семинар-совещание молодых писателей «Мы выросли в России» начал свою работу в Оренбурге. Это уже седьмой по счету форум литераторов, который проходит под эгидой Аксаковских дней в Оренбуржье. За эти годы участниками семинара стали около 300 авторов. Многие из них впоследствии вступили в профессиональные творческие союзы, получили престижные литературные премии за свои новые книги.

Творческий диалог участников семинара пройдет с 20 по 22 сентября в Оренбурге, Бугуруслане и Аксакове. 40 начинающих поэтов и прозаиков будут работать с мастерами слова из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Красноярска, Севастополя и Оренбурга. Впервые к традиционным секциям поэзии и прозы добавились фантастика и публицистика. По итогам семинара четверо начинающих прозаиков и поэтов получат сертификаты на издание книг в серии «Новые имена».

На открытии семинара-совещания в конференц-зале областной библиотеки им. Н.К. Крупской с приветственным словом к гостям и участникам обратилась первый заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской области Алла Лигостаева:

— В эту замечательную Аксаковскую осень участников семинара-совещания «Мы выросли в России» ждут новые знакомства, впечатления, интересные встречи. Уверена, что особая творческая атмосфера в селе Аксаково Бугурусланского района поможет молодым прозаикам и поэтам создать новые творения, — отметила она и поблагодарила писательскую общественность региона за идею проведения семинара для талантливой молодежи.

Работу по секциям семинара-совещания «Мы выросли в России» приглашенные прозаики и поэты будут вести совместно с известными оренбургскими литераторами. Секцию «Проза» возглавит лауреат нынешней литературной премии из Екатеринбурга Арсен Титов. Секцией «Поэзия» руководит главный редактор журнала «День и Ночь» из Красноярка Марина Саввиных. За работу в секции «Публицистика» отвечает профессор Уральского федерального университета, доктор филологических наук Леонид Быков. Занятия в секции «Фантастика» курирует российский прозаик, поэт и критик из Москвы Андрей Щербак-Жуков.

Руководитель Областного дома литераторов им. С.Т. Аксакова Виталий Молчанов в качестве презентации предложил именитым гостям ответить на один вопрос: какая она – литература будущего? При всем разнообразии мнений выступающие сошлись в том, что качество литературы завтрашнего дня зависит от тонкого симбиоза современных литературных тенденций и лучших традиций отечественной словесности. Расставить нужные акценты и поддержать талантливую молодежь предстоит организаторам семинара-совещания «Мы выросли в России».