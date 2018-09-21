Массовое ДТП произошло накануне вечером на трассе Оренбург — Илек, у села Дедуровка. В результате дорожной аварии погибла женщина.

По предварительной информации, ДТП произошло по вине пьяного водителя автомобиля KIA Cerato. 32-летний житель Оренбурга находясь за рулем в пьяном состоянии столкнулся в автомобилем Daewoo Matiz, после чего малолитражку отбросило на дорожное ограждение и попутно движущийся автомобиль «ГАЗель».

В результате ДТП погибла 59-летняя жительница Оренбургского района, которая находилась в автомобиле Daewoo Matiz.