22 сентября в Новотроицке стартует четвертый поток Школы предпринимательства, которая действует на базе НФ МИСиС. Программа реализуется в рамках партнерства компании «Металлоинвест», администрации города и правительства Оренбургской области.

Основная задача Школы – сформировать пространство возможностей для жителей Восточного Оренбуржья в реализации предпринимательской инициативы. За время существования Школы ее участниками стали более ста человек, более двадцати из них открыли и успешно ведут свое дело.

Обучение в Школе проходит на бесплатной основе и включает не только теоретические занятия, но и живое общение с состоявшимися предпринимателями, бизнес-тренерами и наставниками. Занятия построены по принципу «от идеи до работающего бизнеса».

«В числе тем — планирование и основы маркетинга, бухгалтерский учет, управление финансами, бюджетирование, управление персоналом, договорное и трудовое право, – поясняет куратор Школы предпринимательства, заведующая кафедрой ГиСЭН, доцент, кандидат экономических наук Екатерина Жантлисова. — Обучение проводят педагоги вуза, бизнес-тренеры НКО «Агентство социальных инвестиций и инноваций», эксперты и представители пенсионного фонда, налоговой инспекции, МФЦ и банков. Предоставляемая информация будет интересна не только новичкам, но и предпринимателям, которые ищут пути развития бизнеса».

! Чтобы пройти обучение в Школе предпринимательства, нужно зарегистрироваться онлайн: nf.misis.ru/ или обратиться по адресу: ул. Фрунзе, 8 (Новотроицкий филиал МИСиС). Контакты для получения справочной информации: 8 (961) 907-59 09. еmail: shb_nov@misis.ru