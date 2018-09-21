Делегация Оренбургской области сегодня, 21 сентября, продолжает работать в Китайской Народной Республике на Форуме межрегионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в рамках XVII Международной ярмарки Западного региона Китая.

Как отметил руководитель делегации, первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин Оренбуржье и провинции Китайской Народной Республики имеют давнюю историю сотрудничества. Так, только в 2014 году заключены и продолжают свое действие соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Народным правительством города Чунцин, провинциями Аньхой и Сычуань.

– Вчера делегация Оренбургской области приняла участие в открытии международной выставки Западного региона Китая по теме «Новая эра Китая, новые возможности в Западном регионе». Также состоялась встреча с руководством инвестиционной энергетической корпорации провинции Сычуань, – отметил Сергей Балыкин. – Сегодня мы продолжаем работу на форуме. Планируются встречи делегации Оренбургской области с представителями корпорации по строительству транспортной инфраструктуры Китая, а также встреча с компанией по производству медицинских систем.

Первый вице-губернатор подчеркнул, что представители делегации региона в рамках работы на форуме ведут переговоры с крупными китайскими компаниями, которые занимаются производством и строительством.

! С 19 сентября делегация Оренбургской области работает в провинции Сычуань Китайской Народной Республики. Оренбуржцы примут участие в Форуме межрегионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, который проходит в рамках XVII Международной ярмарки Западного региона Китая по теме «Новая эра Китая, новые возможности в Западном регионе». В состав оренбургской делегации вошли представители органов муниципального образования и бизнес-сообщества региона.

Визит организован в рамках реализации Соглашения между Правительством Оренбургской области и Народным правительством провинции Сычуань о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного в июле 2014 года в рамках межправительственного проекта «Волга-Янцзы».

Представители Оренбуржья уже провели рабочую встречу с губернатором провинции Сычуань, провели презентации социально-экономического потенциала области и провинции Сычуань. По итогам первого дня подписаны Меморандум о дружбе и сотрудничестве между администрацией города Орска и администрацией города Цзыян (провинция Сычуань), Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОСПП Оренбургской области и Сычуаньской ассоциацией содействия торгово-экономическому сотрудничеству в рамках проекта «Один пояс – один путь», а также ряд соглашений между хозяйствующими субъектами провинции Сычуань и Оренбургской области.