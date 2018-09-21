В Оренбурге обсудили оказание платных медицинских услуг

Оказание платных медицинских услуг в Оренбуржье стало темой прошедшего на минувшей неделе круглого стола. К обсуждению проблем и перспектив платной медицины подключились депутаты областного парламента, представители органов государственной власти, прокуратуры, руководители медицинских организаций, председатели общественных объединений, эксперты.

Доступность качественной медицинской помощи для каждого жителя области является основным принципом здравоохранения.

В Территориальной программе государственных гарантий закреплено право на получение необходимой медицинской помощи бесплатно для пациента – от первичной до высокотехнологичной, а также определены порядок и условия предоставления медицинской помощи, сроки ожидания диагностических исследований и лечения.

В то же время медорганизации имеют право оказывать пациентам платные услуги. Это, в частности, условия повышенной комфортности, индивидуальный пост медицинского наблюдения, консультации и диагностические процедуры по настоянию пациента при отсутствии медицинских показаний.

– Сфера платной медицины должна быть предельна понятна. Люди должны четко понимать, какие услуги они могут получить бесплатно, а какие за дополнительную плату, – отметила председатель комитета по здравоохранению Законодательного собрания региона Татьяна Шукурова.

Как подчеркнула заместитель министра здравоохранения области Юлия Балтенко, порядок и условия предоставления платных медицинских услуг пациентам отражены в постановлении Правительства РФ. Распоряжением регионального минздрава урегулирован порядок определения цены на медицинские услуги, предоставляемые подведомственными бюджетными учреждениями здравоохранения. Информация о перечне и правилах предоставления медуслуг на платной основе размещена на официальном сайте Минздрава области, официальных сайтах и информационных стендах медицинских организаций.

– Обязательным условием при заключении договора на платную услугу является разъяснение пациенту возможности получения данной медицинской помощи бесплатно, в рамках программы государственных гарантий, – акцентировала Юлия Балтенко.

Доходы от оказания платных услуг являются дополнительным источником финансового обеспечения медицинских организаций, эти средства направляются на приобретение медицинского оборудования, укрепление материальной базы, оплату труда медицинских работников. Доля расходов, осуществляемая за счет средств от приносящей доход деятельности, в общей структуре расходов медицинских организаций составила в 2017 году 13,8 процента; в текущем году, по прогнозу, эта доля составит 10,5 процента. Снижение доли платных услуг связано со значительным увеличением финансирования из средств обязательного медицинского страхования.

По итогам круглого стола был выработан ряд рекомендаций в адрес профильного регионального министерства, Территориального фонда обязательного медицинского страхования. В частности, обеспечить равные условия по очередности, качеству лечения и уходу между пациентами, получающими медицинскую помощь по полису ОМС, и пациентами, которые обслуживаются по добровольному медицинскому страхованию и платным медицинским услугам.

Среди стратегических задач, поставленных перед отечественным здравоохранением, –совершенствование экспорта медицинских услуг. Как комментирует министр здравоохранения области Галина Зольникова, выбрать медицинское учреждение, в том числе за пределами своей страны, – право каждого человека. В области есть практика оказания медицинской помощи гражданам других государств.

– Благодаря тому, что в регионах Российской Федерации стали внедряться международные протоколы лечения, есть четкая установка на внедрение передовых медицинских технологий и высокое качество, в учреждения здравоохранения Оренбуржья за оказанием медицинской помощи обращаются иностранные граждане, – подчеркивает министр.

Флагманом в этом направлении является Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Вызывают доверие у жителей других государств первая и вторая областные клинические больницы. Востребованы медицинские услуги, предоставляемые оренбургскими медиками в сфере хирургии, травматологии, эндокринологии, пульмонологии, родовспоможения, урологии. Вызывает интерес иностранцев качество лабораторных исследований, выполняемых специалистами областной клинической станции переливания крови.

Большинство пациентов, приезжающих на лечение в Оренбургскую область, – жители соседней Республики Казахстан. Кроме того, к оренбургским врачам за медицинской помощью обращаются наши бывшие соотечественники. Это свидетельствует о высоком уровне оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области.

– Современное здравоохранение – это дорогостоящее оборудование, передовые технологии. Большие вложения требуются для обучения специалистов. Оказание на достойном уровне медицинских услуг гражданам других государств позволяет привлекать средства и направлять их на дальнейшее развитие областного здравоохранения, совершенствование медицинской помощи, — отметила министр здравоохранения области Галина Зольникова.