В Оренбурге начались Дни немецкой культуры

С мультфильма «Адажио» выдающегося российского режиссера-аниматора Гарри Бардина, родившегося 11 сентября 1941 году в Оренбурге в эвакуации, начались сегодня Дни немецкой культуры.

Тема гражданского мужества уже 18 год подряд является красной нитью цикла сентябрьских мероприятий, проводимых Оренбургским благотворительным фондом «Евразия». Каждый год в день рождения Александра Шмореля в кинотеатре «Космос» вспоминают нашего земляка – героя немецкого антифашистского подполья. В 1942 году студенты медицины Мюнхенского университета распространяли антигитлеровские листовки под именем «Белая роза». 75 лет назад их поймали, судили и казнили на гильотине.

Стипендии им. Александра Шмореля ежегодно получают четверо оренбургских студентов. В 2000 году по инициативе «Евразии» их учредил мюнхенский фонд «Белая роза». Сегодня из рук племянника Александра Шмореля – сопредседателя фонда Маркуса Шмореля и члена правления «Белой розы» Винфрида Фогеля именные стипендии получили Анна Балашова и Евгений Дёмин из ОГУ, Венера Чигульбаева и Анастасия Ильичева из педуниверситета. В церемонии приняли участие вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области Павел Самсонов, начальник управления культуры города Оренбурга Татьяна Резницкая и руководитель пресс-службы Оренбургской епархии Русской Православной Церкви о. Леонид.

Представитель Центрального управления немецких школ за рубежом Андреас Штепан вручил также 41 «языковой диплом» оренбургским школьникам, успешно прошедшим курс обучения и сдавшим специальный экзамен. Это воспитанники Ирины Назаровой из гимназии №2 и Олеси Мажарцевой из школы №61 города Оренбурга.

Не обошлось сегодня и без сюрпризов. К зрителям, заполнившим большой зал кинотеатра «Космос» прямо из Берлина обратился создатель художественных фильмов «Напола» и «Эксперимент-2: Волна» режиссер Деннис Ганзель. Дело в том, что оба этих фильма были впервые показаны в России именно в Оренбурге на Днях немецкой культуры. И сегодня как раз 10 лет выхода острой социально-психологической драмы «Волна» на российский экран.

Рассказав о предстоящих Днях немецкой культуры в Оренбурге, президент фонда «Евразия» Игорь Храмов сообщил, что они получат замечательное продолжение в гастролях Республиканского немецкого драматического театра из Алма-Аты. На сцене Оренбургского государственного татарского драматического театра им. М. Файзи гости из Казахстана покажут для маленьких зрителей знаменитую сказку «Щелкунчик» по Э.Т.А. Гофману – 27 и 28 сентября в 11.00 (6+). А «Финальный хор» по Бото Штраусу прозвучит на немецком языке на музыку Иоганнеса Брамса вечером 27 сентября в 19.00 (12+).