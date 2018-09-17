В Оренбуржье 18523 ИП имеют долг перед бюджетом по страховым взносам

В Оренбургской области 18523 индивидуальных предпринимателя имеют долг перед бюджетом по страховым взносам. Уплата страховых взносов в фиксированном размере осуществляется индивидуальным предпринимателем независимо от наличия наемных работников, возраста, вида осуществляемой деятельности, факта осуществления им предпринимательской деятельности и получения дохода в конкретном расчетном периоде.

Каждый индивидуальный предприниматель до 31 декабря 2018 года должен уплатить страховые взносы в фиксированном размере на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2018 год в сумме 26 545 и 5 840 рублей соответственно. Уплату можно производить частями в течение всего года.

Процедура государственной регистрации, в том числе и прекращения статуса индивидуального предпринимателя, носит заявительный характер, то есть не регистрирующий орган, а сам гражданин решает вопросы о целесообразности выбора вида деятельности, готовности к ее осуществлению, наличии необходимого имущества, денежных средств, образования, навыков, равно как и о том, способен ли он нести обременения, вытекающие из правового статуса индивидуального предпринимателя.

Гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, но фактически не осуществляющий предпринимательскую деятельность, имеет законодательно закрепленную возможность в любой момент обратиться в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прекращения данной деятельности и, следовательно, связанных с нею прав и обязанностей.

Сохраняя статус индивидуального предпринимателя и не предприняв действий по исключению из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, индивидуальный предприниматель обязать представлять в налоговый орган отчетность и уплачивать страховые взносы в фиксированном размере.

В случае фактического неосуществления предпринимательской деятельности индивидуальному предпринимателю целесообразно, не наращивая долги, прекратить свою деятельность, подав Межрайонную ИФНС России № 10 по Оренбургской области (непосредственно, в электронном виде или через МФЦ) заявление о государственной регистрации прекращения деятельности (№ Р26001). С приложением документа об уплате государственной пошлины (160 рублей). В случае прекращения своей деятельности взыскание долгов осуществляется с него как с физического лица.