«Кросс нации-2018» собрал на Большой поляне более 10 тысяч любителей бега

Во Всероссийский день бега на старт вышли учащиеся образовательных организаций, студенты, сотрудники организаций и предприятий, ветераны и любители спорта – всего 10 300 человек.

Оренбургских любителей бега поздравили и. о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Геннадий Лискун и председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга Ранит Юсупбаев.

— На «Кроссе нации» бежит весь город, — подчеркнул в приветственном слове Ранит Юсупбаев. — Спортивные мероприятия в областном центре проходят регулярно. И это показатель активности населения и стремления к здоровому образу жизни.

По мнению депутата Оренбургского городского Совета Алексея Чистякова, занявшего 2-е место в VIP-забеге, занятия спортом — это польза для здоровья, хорошее настроение, а массовый забег популяризирует спорт среди разновозрастных категорий оренбужцев.

Результаты Всероссийского дня бега «Кросс нации-2018» в городе Оренбурге:

VIP-забег:

I место — Елена Родченко (ОГУ); II — Елена Ревтова (ОГУ); III — Татьяна Климантова (администрация Северного округа);

I место — Сергей Семенов (ОГУ); II — Алексей Чистяков (Оренбургский городской Cовет); III — Ранит Юсупбаев (комитет по физической культуре и спорту).

Ветераны (женщина 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше):

I место — Наиля Бадамшина; II — Любовь Кондаусова; III — Ольга Курапова;

I место — Сергей Алексеев; II — Александр Недорезов; III — Анатолий Тюрин.

Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья:

I место — Оксана Грайло; II — Олеся Ионова;

I место — Сергей Иванов; II — Михаил Долгушин; III — Николай Ильин.

«За волю к победе! » — Игорь Понтюхов.

Юноши, девушки 2009 г. р. и младше:

I место — Лайма Зайковская (лицей № 2); II — Софья Назарова (лицей № 6); III — Александра Бразинская (школа № 83);

I место Егор Белик (школа № 32); II — Иван Носов (школа № 32); III — Эдуард Шагимарданов (школа № 32).

Юноши, девушки (общеобразовательные организации):

I место — Эвелина Овсяникова (лицей № 9); II — Дорина Факирова (школа № 25); III — София Коннова (школа № 32);

I место — Кирилл Шошин (школа № 68); II — Алексей Вивтаненко (лицей № 1); III — Максим Суброткин (ОПКУ).

Юноши, девушки (СПО):

I место — Сабина Мухамедьянова (ОПК); II — Валентина Ахалмосулишвили (ОМК); III — Екатерина Овчиникова (ОПК);

I место Николай Быканов (УК ОГУ); II — Ильяс Тимиров (ОКЭИ); III — Дмитрий Коробейников (ОПК).

Мужчины, женщины (ВО):

I место — Ирина Иванова (ОГПУ); II — Аделя Гатиятуллина (ОГАУ); III — Карина Шангареева (ОГУ);

I место — Егор Алистратов (ОГПУ); II — Роман Баринов (ОГУ); III — Александр Ивашков (ОГПУ),

Мужчины, женщины (КФК):

I место — Гузель Шагимарданова (школа № 32); II — Анастасия Зобова (ФК «Любимый фитнес»); III — Юлия Таликова (Оренбургэнерго);

I место — Андрей Исайчев (СШ № 8); II — Альберт Рамазанов (СШ № 8); III — Евгений Чуканов (СШОР № 2).

Победители и призеры награждены кубками, медалями, дипломами, памятными подарками от Министерства спорта РФ, комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга и партнеров мероприятия.