С 18 по 21 сентября Оренбургские тепловые сети проводят завершающий этап подготовки к зиме – испытания тепломагистралей М1 и М3 от Сакмарской ТЭЦ на тепловые и гидравлические потери. Подобные испытания, согласно методическим требованиям, проводятся один раз в пять лет для выявления фактических потерь и корректировки планов будущих ремонтных и инвестиционных программ.
Во время проведения испытаний температура теплоносителя в трубах будет увеличена до 84оС. Согласно требованиям безопасности на время проверки будет ограничено горячее водоснабжение следующих микрорайонов города: 17, 18, 20, 23, 24, 25, Восточный поселок, район Форштадта, ж/к «Оренбужье» и «Дубки». С подробным перечнем домов можно ознакомиться ниже.
Оренбургский филиал «Т Плюс» приносит жителям извинения за временные неудобства и просит исключить парковку автотранспорта и нахождение людей вблизи теплотрасс и тепловых камер. Особая просьба – обратить внимание на запрет пребывания детей в охранной зоне тепломагистралей!
Перечень жилых домов, попадающих под ограничение горячего водоснабжения с 18 по 21 сентября:
- Салмышская,43,44,44/2,46,46/2,48,48/2,52,52/2,52/3,54,56,56А,58, 58/1, 58/2; Северный,8, 10,14; Монтажников, 34;
- Диагностики, 3, 3/1, 3/2, 5, 9, 9/1,17, 17/1, 19, 21;
- Транспортная, 12/1; 16 Линия, 14/2, 12, 4, 14; 75 Линия, 1, 6, 2д;
- 13 Линия, 2, 2/1, 4, 6, 6/1, 6/2; Мира, 2/1, 2/2;
- ул. Раздольная 1; ул. Алтайская 2/2, 2/1,
- ул. Г. Донковцева, 5, 5/1, ж/к «Дубки»;
- Промысловый, 17, 19, 21, 1, 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 6/1,
- Газовиков, 32, 34, 36, 22, 20, 24, 26, 10, 14,
- Гагарина, 56, 58, 60, 60/1, 62, 54/1, 42, 42а, 44, 48, 50, 52, 52/1, 40а, 40/2, 44/2, 44/3, 40/1, 42/1, 40/4, 40/5, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 31, 31/1, 31/3, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 47, 35, 39, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 51, 51/1, 51/2, 47/1, 47/2, 47/3, 49, 49/1, 49/2, 58/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 23, 23а, 23/1, 23/2, 23/3, 23/5, 25А, 25 Б, 27, 27/2, 27/3, 27/1, 27/6;
- Чкалова, 57/1, 55, 57, 53, 59, 59/1; Кима, 6, 8; Потехина, 30, 28, 28/1, ж/к «Дубки».