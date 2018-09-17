С 18 по 21 сентября Оренбургские тепловые сети проводят завершающий этап подготовки к зиме – испытания тепломагистралей М1 и М3 от Сакмарской ТЭЦ на тепловые и гидравлические потери. Подобные испытания, согласно методическим требованиям, проводятся один раз в пять лет для выявления фактических потерь и корректировки планов будущих ремонтных и инвестиционных программ.

Во время проведения испытаний температура теплоносителя в трубах будет увеличена до 84оС. Согласно требованиям безопасности на время проверки будет ограничено горячее водоснабжение следующих микрорайонов города: 17, 18, 20, 23, 24, 25, Восточный поселок, район Форштадта, ж/к «Оренбужье» и «Дубки». С подробным перечнем домов можно ознакомиться ниже.

Оренбургский филиал «Т Плюс» приносит жителям извинения за временные неудобства и просит исключить парковку автотранспорта и нахождение людей вблизи теплотрасс и тепловых камер. Особая просьба – обратить внимание на запрет пребывания детей в охранной зоне тепломагистралей!

Перечень жилых домов, попадающих под ограничение горячего водоснабжения с 18 по 21 сентября: