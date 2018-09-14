Плавание, бег и ОБЖ: финалисты «Зарницы Поволжья» борются за победу

В СОЛКД «Самородово» продолжается упорная борьба среди финалистов окружной юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». 13 сентября команды соревновались сразу в нескольких видах дисциплин комплексного зачета: «плавание», «основы безопасности жизнедеятельности», «разборка-сборка макета автомата Калашникова», «Равнение на знамена» и «кросс 1000/2000 метров».

Соревнования по плаванию прошли первыми. Ребятам было необходимо проплыть дистанцию протяженностью 50 метров. Лучшими стали спортсмены из Удмуртской Республики, второе место досталось команде из Республики Башкортостан, «бронзу» завоевала команда Пензенской области.

В состязаниях по основам безопасности жизнедеятельности участвовали только юноши. Оценивалось время и правильность выполнения норматива по одеванию общевойскового защитного комплекта и противогаза. Командный результат определялся по наименьшей сумме времени всех участников команды. Первыми стали юнармейцы из Нижегородской области, второе место у Пермского края, третьей стала команда Республики Татарстан.

Бег на выносливость проходил на дорожках стадиона. Юноши должны были пробежать дистанцию 2000 метров, девушки – 1000 метров. Самыми быстрыми стали ребята из Удмуртской Республики, «серебро» у команды Пермского края, третьими стали юнармейцы из Нижегородской области.

Разборка/сборка макета автомата Калашникова на время считается одним из самых технически сложным видом состязаний. Обладателями первого места стала команда Пермского края, второго – Республика Башкортостан, третьими – республика Татарстан.

В конкурсе «Равнение на знамена» участники в парадной форме одежды с аксельбантами и макетами оружия представляют знамя своих муниципальных образований, образовательных учреждений или клубов. По решению жюри первое место было отдано команде Ульяновской области, второе – Пермскому краю, третье – Оренбургской области.

Вечером юнармейцы встретились с руководителем регионального отделения ДОСААФ России Оренбургской области Владимиром Крохмалюком. Зарничникам рассказали о деятельности отделения, военно-патриотических традициях организации, показали мастер-класс по укладке парашюта. Кроме того, для участников была организована выставка образцов оружия времен Великой Отечественной войны.