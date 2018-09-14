Личные рекорды «Зарницы Поволжья»: 100 отжиманий и 60 метров за 7,41 секунды

На окружном финале юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» подведены итоги в личном зачете.

Валентина Ромахина из Пермского края поставила рекорд «Зарницы Поволжья». Впервые за шесть лет проведения игры девушка отжалась 100 раз и принесла победу своей команде в соревнованиях по силовой гимнастике. Второе место у Екатерины Медведевой из Нижегородской области с результатом – 72 отжимания. Мария Ковешникова из Удмуртской Республики отжалась 64 раза и замкнула тройку лидеров среди девушек. Среди юношей лучшим стал Уулу Советбек из Удмуртии, который подтянулся 25 раз. Одинаковый результат, 24 отжимания, показали Николай Зверьков из Пензенской области и Ленар Мусифуллин из Республики Татарстан.

Елизавета Федорова из Республики Башкортостан метнула гранату на 43 метра и стала победителем в личном зачете. Второе место у Алены Булаевой из Пензенской области, третье у Татьяны Белоноговой из Пермского края. Лидером среди юношей признан капитан команды Оренбургской области Дмитрий Астафьев, метнувший гранату на 64,5 метра. Второе и третье место у представителей Пермского края Вадима Рязанова и Артема Смольникова.

В беге на 60 метров среди юношей, самым быстрым стал Артем Боронин из Ульяновской области, преодолевший дистанцию за 7,41 секунды. Леонид Кузнецов из Саратовской области пробежал за 7,53 секунды, Владислав Смольников из Оренбургской области за 7,55 секунды. Среди девушек быстрее всех финишную линию пересекла Василиса Клопова из Оренбургской области. Для этого юной спортсменке потребовалось 8,56 секунды. Второй стала Дарья Полякова из Ульяновской области, третьей – Полина Борисова из Оренбургской области.

Захар Кособоков из Саратовской области за 26,85 секунды проплыл дистанцию протяженностью 50 метров и стал первым в личном зачете. Второй результат у Ильдара Даянова из Республики Татарстан, третий у Владимира Смирнова из Пензенской области. Все три лучших результата в плавании среди девушек показали представительницы команды Удмуртской Республики: Полина Маликова — 31,61 секунды, Анастасия Городинова — 31, 75 секунды, Мария Ковешникова — 31,98 секунды.

Отличную скорость и технику на соревнованиях по разборке/сборке макета автомата Калашникова показала Алена Булаева, которая справилась с заданием за 20,72 секунды. Судьи также отметили личный результат Полины Черкалиной из Республики Башкортостан и Валерии Устиновой из Оренбургской области. Личный рекорд среди юношей в этом виде соревнований установил Радик Галимшин из Пермского края. На выполнение ему потребовалось 19,25 секунды. Никита Гончаров из Оренбургской области стал вторым, Валерий Буторин из Пермского края — третьим.

Александр Алешенькин из Нижегородской области за 1,25 секунды с соблюдением всех нормативов надел общевойсковой защитный комплект и противогаза. Три десятых секунды ему уступил Вадим Рязанов из Пермского края, Дмитрий Чуркин показал результат — 1,30 секунды.

На вечернем мероприятии ребята были награждены грамотами, медалями, кубками и ценными подарками.