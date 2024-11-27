В Оренбуржье завершилась смена программы «Содружество Орлят России»

На базе образовательного центра «Город детства» прошла смена «Содружество Орлят России», собравшая 200 юных активистов программы «Орлята России» в возрасте 9–11 лет. Участники развивали лидерские качества, учились работать в команде и погружались в атмосферу патриотизма.
Формирование лидерства и патриотизма
Куратор программы в регионе Константин Горшков отметил, что проект предоставляет школьникам уникальные возможности для раскрытия своих талантов, развития навыков и углубленного изучения истории и культуры России.
Дарина Лукьянчикова, наставник смены, добавила:
«Программа показывает детям, как важно быть активным гражданином, не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым высотам.»
Образовательные мероприятия и мастер-классы
В рамках смены дети прошли:
- Обучающие тренинги и мастер-классы с активистами организации «СДОР МИР».
- Встречи с руководителем проектов «Движения первых» в Оренбургской области Яной Жигаловой.
- Тематические занятия, посвященные командной работе, коллективно-творческим делам и играм.
Также для участников были организованы интерактивные мероприятия, связанные с основными треками программы «Орлята России».
Уникальность программы «Орлята России»
Программа, разработанная Российским детско-юношеским центром и Всероссийским детским центром «Орлёнок» при поддержке Министерства просвещения РФ, нацелена на формирование у школьников социально значимых качеств личности.
Особенности программы:
- Участие команды: школьники, учителя, старшеклассники-наставники и родители.
- Реализация в рамках внеурочной деятельности.
- Интерактивные образовательные треки, включающие коллективные творческие задания.
Реализация в Оренбуржье
В Оренбургской области программа охватывает:
- 698 образовательных организаций.
- Более 3500 школьных коллективов.
Участники в течение года выполняют творческие задания, направленные на развитие личности, а также работают над укреплением навыков взаимодействия в коллективе.