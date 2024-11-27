В Оренбуржье завершилась смена программы «Содружество Орлят России»

На базе образовательного центра «Город детства» прошла смена «Содружество Орлят России», собравшая 200 юных активистов программы «Орлята России» в возрасте 9–11 лет. Участники развивали лидерские качества, учились работать в команде и погружались в атмосферу патриотизма.

Формирование лидерства и патриотизма

Куратор программы в регионе Константин Горшков отметил, что проект предоставляет школьникам уникальные возможности для раскрытия своих талантов, развития навыков и углубленного изучения истории и культуры России.

Дарина Лукьянчикова, наставник смены, добавила:

«Программа показывает детям, как важно быть активным гражданином, не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым высотам.»

Образовательные мероприятия и мастер-классы

В рамках смены дети прошли:

Обучающие тренинги и мастер-классы с активистами организации «СДОР МИР» .

с активистами организации . Встречи с руководителем проектов «Движения первых» в Оренбургской области Яной Жигаловой .

в Оренбургской области . Тематические занятия, посвященные командной работе, коллективно-творческим делам и играм.

Также для участников были организованы интерактивные мероприятия, связанные с основными треками программы «Орлята России».

Уникальность программы «Орлята России»

Программа, разработанная Российским детско-юношеским центром и Всероссийским детским центром «Орлёнок» при поддержке Министерства просвещения РФ, нацелена на формирование у школьников социально значимых качеств личности.

Особенности программы:

Участие команды: школьники, учителя, старшеклассники-наставники и родители.

Реализация в рамках внеурочной деятельности.

Интерактивные образовательные треки, включающие коллективные творческие задания.

Реализация в Оренбуржье

В Оренбургской области программа охватывает:

698 образовательных организаций .

. Более 3500 школьных коллективов.

Участники в течение года выполняют творческие задания, направленные на развитие личности, а также работают над укреплением навыков взаимодействия в коллективе.