Оренбургские специалисты стали победителями Всероссийского форума и конкурса Службы крови

В Москве завершился XVI Всероссийский форум Службы крови, который собрал более 800 экспертов в области донорства, трансфузиологии и трансплантации из 89 регионов России. Участников приветствовали Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства РФ, и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Одними из главных героев форума стали специалисты Оренбургской областной клинической станции переливания крови (ООКСПК), которой руководит заслуженный врач РФ, к. м. н. Ринат Гильмутдинов.

Достижения Оренбуржья в донорском движении

Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что Оренбуржье ежегодно заготавливает более 17 тысяч литров крови и её компонентов. В медицинских организациях области проводится свыше 45 тысяч переливаний.

С 2021 года более 8 тысяч жителей региона вошли в Федеральный регистр доноров костного мозга. Всего в области проживают 14 тысяч почётных доноров, чей вклад в спасение жизней невозможно переоценить.

Победители и награды форума

Ярким моментом форума стала торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства и премии Гран-при «ПроДокторов 2024».

Медаль ФМБА России за вклад в развитие донорского движения получила заместитель главного врача ООКСПК Ирина Захарова .

за вклад в развитие донорского движения получила заместитель главного врача ООКСПК . В номинации «Лучший медицинский работник учреждения службы крови 2024 года» победителем стала к. м. н. Алсу Епифанова , заведующая отделом лабораторной диагностики. Награду вручала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова .

победителем стала к. м. н. , заведующая отделом лабораторной диагностики. Награду вручала руководитель ФМБА России . В номинации «Лучшая медицинская сестра» приз получила старшая медицинская сестра отдела заготовки донорской крови Юлия Макаева .

приз получила старшая медицинская сестра отдела заготовки донорской крови . Врач-гематолог, терапевт и трансфузиолог Лилия Адельшина была признана лучшим гематологом в рамках премии Гран-при «ПроДокторов 2024».

была признана в рамках премии Гран-при «ПроДокторов 2024». Первое место среди гинекологов региона по мнению пациентов заняла врач-гинеколог Адемау Джуламанова.

Признание профессионализма

Третий год подряд ООКСПК становится победителем премии «ПроДокторов», что свидетельствует о высочайшем уровне профессионализма её специалистов, их заботе о пациентах и донорах. Руководитель станции, Ринат Гильмутдинов, отметил, что успехи команды вдохновляют на дальнейшее развитие.