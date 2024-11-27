Оренбуржье отметило 280-летие губернии и 90-летие области: библиотеки региона подвели итоги

В честь 280-летия основания Оренбургской губернии и 90-летия образования Оренбургской области состоялось масштабное мероприятие с участием представителей регионального министерства культуры, Общественной палаты Оренбургской области, руководителей органов управления культурой, специалистов библиотек, издательств и книготорговых компаний.

Круглый стол и исторические исследования

Открытие профессиональной встречи ознаменовал круглый стол «Оренбургская область: история, события, люди», в рамках которого историки, архивисты и библиотекари обсудили документальные источники, рассказывающие о прошлом региона. Центральное внимание уделили темам, связанным с людьми и событиями, формировавшими культурное и историческое наследие края.

Итоги краеведческого конкурса

Кульминацией мероприятия стало награждение победителей областного краеведческого конкурса «Оренбуржье сквозь времена и судьбы», где участники из муниципальных библиотек региона представили 70 уникальных работ.

Номинация «Краеведческий проект» :

Диплом победителя получил Централизованный библиотечный коллектив Бузулука за проект «Домашка, буза́ и чемодан» . Этот креативный проект объединил краеведение и театральное искусство. Дети, выступая в ролях исследователей и актеров, создали три спектакля, погрузившись в изучение истории родного края. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив .

: Диплом победителя получил за проект . Этот креативный проект объединил краеведение и театральное искусство. Дети, выступая в ролях исследователей и актеров, создали три спектакля, погрузившись в изучение истории родного края. Проект поддержан . Номинация «Краеведческое мероприятие» :

Победу одержал авторский коллектив центральной библиотеки им. Валериана Правдухина Акбулакского района за историко-краеведческое путешествие «Поселок стоит на ковыльном просторе» , посвященное 120-летию поселка Акбулак и 90-летию района.

: Победу одержал за историко-краеведческое путешествие , посвященное 120-летию поселка Акбулак и 90-летию района. Номинация «Краеведческое издание» :

Лауреатом стал Центральная библиотека им. Некрасова города Оренбурга за сборник «Вспомним всех поимённо…» . В книгу памяти вошли 45 уникальных семейных историй с архивными документами и фотографиями, посвященных судьбам людей, переживших военное время.

: Лауреатом стал за сборник . В книгу памяти вошли с архивными документами и фотографиями, посвященных судьбам людей, переживших военное время. Номинация «Электронные краеведческие ресурсы»:

Победителем стал авторский коллектив Межпоселенческой центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Новосергиевского района за разработку аудиогида «Новосергиевские маршруты». Это приложение позволяет пользователям самостоятельно изучить знаковые места района с помощью смартфона.

Значение форума для региона

Мероприятие не только стало важной вехой в праздновании юбилеев, но и продемонстрировало высокий уровень краеведческих инициатив региона. Победители представили проекты, которые укрепляют связь жителей с историей своей малой родины, делая её доступной для новых поколений.