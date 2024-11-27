Оренбургская область отметила День матери масштабными акциями и мероприятиями

В Оренбургской области прошел целый ряд мероприятий, посвященных Дню матери, включая крупные акции и трогательные инициативы в городах и районах региона.

🌸 Волонтерская акция «Желаем Вам, мамы!»

В рамках акции волонтеры Беляевского, Ташлинского, Асекеевского районов и Гайского округа раздавали открытки с теплыми пожеланиями. Одним из самых популярных оказалось:

«Желаем, чтобы ваши дети всегда надевали шапку!»

Эти добрые слова вызвали улыбки и искренние эмоции у десятков мам.

❤️ «Сердце – Маме»: признание школьников

В Новосергиевском и Переволоцком районах школьники устроили флешмоб, выстроившись в форме сердца. Эта акция стала символом их бесконечной любви и благодарности всем мамам России.

💌 Онлайн-акция «С любовью к маме»

Жители Бугурусланского и Акбулакского районов, а также Бузулука и Абдулинского округа приняли участие в онлайн-инициативе. В социальных сетях дети делились видеороликами, где показывали, как проводят время с мамами: готовят, убираются или занимаются рукоделием.

🎨 «Букет мамам России»: творческие мастер-классы

Школьники Домбаровского, Красногвардейского и Матвеевского районов, а также Орска и Кувандыкского округа приняли участие в мастер-классах. Они рисовали картины и создавали бумажные букеты, чтобы вручить их мамам в знак любви и уважения.

🎶 «Песни мамам» в Орске

Ученики школы № 17 города Орска провели необычную акцию. На центральных улицах они неожиданно начинали исполнять песню «Мама – главное слово» и приглашали прохожих подпеть. Этот неожиданный жест объединил множество людей в искреннем порыве.

💐 «Дорогие мамы, #МЫВМЕСТЕ с вами»

Активисты Бугурусланского района и Сорочинского округа подготовили особую программу. Участники «Движения первых» Саракташского района поздравили мам военнослужащих на общешкольной линейке. Женщинам вручили цветы, открытки и подарки ручной работы, выразив свою благодарность за их материнский подвиг.