ООО «Новохром» подвело итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» за шесть месяцев

Компания ООО «Новохром» из Новотроицка успешно завершила первый этап работы по внедрению технологий в рамках национального проекта «Производительность труда». Завод, продукция которого востребована в промышленности и сельском хозяйстве, демонстрирует значительный прогресс в эффективности производственных процессов.

🏭 Прогресс в производственных процессах

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства хромового дубителя, включающий приемку сырья, варку, фильтрацию, выпаривание, сушку, фасовку и складирование. За шесть месяцев предприятие достигло значительных результатов:

Автоматизирован контроль объема сливаемого раствора.

Увеличена эффективность фильтрации.

Установлен неснижаемый запас продукта в бункере для равномерной подачи.

Организован эталонный участок в ремонтно-механической службе.

📊 Результаты внедрения

Выработка увеличена на 38 %.

Время производственного цикла сокращено на 20 %.

Объем запасов в потоке уменьшен на 20 %.

Ожидаемый экономический эффект составит 23,7 млн рублей.

В ближайшие 2,5 года полученные наработки будут применены к другим процессам предприятия, что создаст новые возможности для его масштабирования.

💬 Мнение губернатора

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил:

«Оренбургская область сохраняет лидерство по реализации национального проекта «Производительность труда». Внедрение бережливых технологий способствует росту экономической эффективности и конкурентоспособности продукции. Эти меры открывают предприятиям новые перспективы для развития».

📈 Региональный успех

Национальный проект «Производительность труда» охватывает 47 предприятий Оренбургской области. Совокупный экономический эффект от внедрения технологий уже превысил 2,4 млрд рублей.

Нацпроект, инициированный в рамках майского указа Президента России Владимира Путина в 2018 году, ставит своей целью непрерывное повышение производительности труда на российских предприятиях.