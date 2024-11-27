Оренбургский колледж и Саракташский район объединили усилия для культурного развития молодежи

Новая возможность для студентов и юных талантов

Оренбургский областной колледж культуры и искусств подписал соглашение с администрацией Саракташского района, предоставив студентам шанс совмещать учебу с профессиональной деятельностью. Теперь участники театра танца «Со смыслом» и студенческого театра «Синяя птица» будут вести занятия для детей в новом Центре культурного развития Саракташского района.

Творчество для детей и опыт для студентов

Благодаря инициативе около 40 детей смогут изучать основы театрального мастерства и современного танца. Для студентов участие в этих проектах станет практической базой для профессионального становления. Анна Ефимова и Евгения Третьякова, преподаватели колледжа, будут поддерживать их в методической и организационной работе. Такой подход ускоряет адаптацию студентов к профессиональной среде, помогая им развивать навыки и строить карьеру.

Центр культурного развития: новая точка притяжения

Центр культурного развития в Саракташе, открывшийся в июле, уже стал значимой культурной площадкой. Проект реализован в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», и его стоимость составила около 408 миллионов рублей. Современное двухэтажное здание общей площадью 3500 квадратных метров оснащено:

Зрительным залом на 400 мест с профессиональной сценой;

с профессиональной сценой; Универсальным залом на 100 мест ;

; Современным оборудованием для художественных мероприятий.

Здесь работают кружки вокала, хорового пения, хореографии и изобразительного искусства, что делает центр многофункциональной площадкой для творческих начинаний.

Мнение губернатора

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области, на открытии отметил значимость проекта:

«У талантливых коллективов Саракташского района появилась серьезная база для занятий творчеством. Уверен, что Центр станет любимым местом для жителей всех возрастов. Желаю коллективам успехов, интересных проектов и новых побед в конкурсах».

Саракташский район: культурный центр региона

Саракташский район выделяется активной культурной жизнью. Здесь функционируют:

34 библиотеки ;

; Музейно-выставочный центр имени М. М. Чумакова ;

; Историко-мемориальный музей имени В. С. Черномырдина ;

; Детская школа искусств с филиалами в трех селах;

с филиалами в трех селах; Кинотеатр «Мир».

217 самодеятельных коллективов района развивают театральное, вокальное, хореографическое и инструментальное искусства, что подчеркивает культурное богатство региона.