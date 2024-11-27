Оренбургский колледж и Саракташский район объединили усилия для культурного развития молодежи

Новая возможность для студентов и юных талантов
Оренбургский областной колледж культуры и искусств подписал соглашение с администрацией Саракташского района, предоставив студентам шанс совмещать учебу с профессиональной деятельностью. Теперь участники театра танца «Со смыслом» и студенческого театра «Синяя птица» будут вести занятия для детей в новом Центре культурного развития Саракташского района.
Творчество для детей и опыт для студентов
Благодаря инициативе около 40 детей смогут изучать основы театрального мастерства и современного танца. Для студентов участие в этих проектах станет практической базой для профессионального становления. Анна Ефимова и Евгения Третьякова, преподаватели колледжа, будут поддерживать их в методической и организационной работе. Такой подход ускоряет адаптацию студентов к профессиональной среде, помогая им развивать навыки и строить карьеру.
Центр культурного развития: новая точка притяжения
Центр культурного развития в Саракташе, открывшийся в июле, уже стал значимой культурной площадкой. Проект реализован в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», и его стоимость составила около 408 миллионов рублей. Современное двухэтажное здание общей площадью 3500 квадратных метров оснащено:
- Зрительным залом на 400 мест с профессиональной сценой;
- Универсальным залом на 100 мест;
- Современным оборудованием для художественных мероприятий.
Здесь работают кружки вокала, хорового пения, хореографии и изобразительного искусства, что делает центр многофункциональной площадкой для творческих начинаний.
Мнение губернатора
Денис Паслер, губернатор Оренбургской области, на открытии отметил значимость проекта:
«У талантливых коллективов Саракташского района появилась серьезная база для занятий творчеством. Уверен, что Центр станет любимым местом для жителей всех возрастов. Желаю коллективам успехов, интересных проектов и новых побед в конкурсах».
Саракташский район: культурный центр региона
Саракташский район выделяется активной культурной жизнью. Здесь функционируют:
- 34 библиотеки;
- Музейно-выставочный центр имени М. М. Чумакова;
- Историко-мемориальный музей имени В. С. Черномырдина;
- Детская школа искусств с филиалами в трех селах;
- Кинотеатр «Мир».
217 самодеятельных коллективов района развивают театральное, вокальное, хореографическое и инструментальное искусства, что подчеркивает культурное богатство региона.