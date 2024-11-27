Более 6 700 жителей Оренбургской области остались без света из-за долгов

С начала 2024 года 6 792 жителям Оренбургской области отключили электроэнергию за неуплату. Такие данные предоставил Оренбургский филиал компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Масштаб проблемы

Только в октябре 913 жителей региона остались без электроэнергии из-за задолженностей. Отключение — это крайняя мера, которая применяется, если сумма долга превышает двухмесячную оплату за услуги.

Общая сумма задолженности жителей Оренбуржья перед «ЭнергосбыТ Плюс» уже достигла 270 млн рублей.

Призыв к решению проблемы

Компания напоминает, что для предотвращения отключения важно своевременно оплачивать счета. В случае финансовых затруднений «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует незамедлительно обращаться за помощью. Специалисты готовы предложить варианты решения проблемы, такие как реструктуризация долга.

Кроме того, до конца года действует акция «В Новый год — без долгов!», которая помогает избежать накопления пени и упрощает оплату задолженности.